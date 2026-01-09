「前住んでたお家がご近所さん」板野友美＆ちゃんみな、豪華ショット公開「ヤバすぎるくらい世界一超かわいい」
タレントの板野友美さんは1月8日、自身のInstagramを更新。ラッパーでアーティストのちゃんみなさんとのツーショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】板野友美＆ちゃんみなの豪華ショット
板野さんはちゃんみなさんのライブにも行ったことがあるようで、「圧巻のパフォーマンス力にやられました」とコメントしました。さらに、TikTokでも2人の動画を公開するとのことです。
この投稿にファンからは、「ともちんもちゃんみなさんも可愛い」「素敵なツーショットです」「コラボ嬉しい」「紅白の舞台裏でこんな展開が ちゃんみなさんから声かけ嬉しくなります」「待ってた待ってたこれこれ」「ヤバい、マジでヤバすぎるくらい世界一超かわいい」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】板野友美＆ちゃんみなの豪華ショット
ちゃんみなさんとの関係明かす板野さんは「ちゃんみなと 実は前住んでたお家がご近所さんで『え！ともちんさんですよね？』って声掛けてくれたのがきっかけで」とつづり、6枚の写真と2本の動画を掲載しました。1枚目には、板野さんにかみつくようなポーズを決めるちゃんみなさんの姿が写っています。また動画では、板野さんがAKB48の楽曲『ヘビーローテーション』の振り付けをちゃんみなさんに教える場面も。これらは、2025年末の『NHK紅白歌合戦』（NHK総合）の際に撮ったものと思われます。
この投稿にファンからは、「ともちんもちゃんみなさんも可愛い」「素敵なツーショットです」「コラボ嬉しい」「紅白の舞台裏でこんな展開が ちゃんみなさんから声かけ嬉しくなります」「待ってた待ってたこれこれ」「ヤバい、マジでヤバすぎるくらい世界一超かわいい」との声が寄せられました。
2025年は大活躍だったちゃんみなさんちゃんみなさんは2025年、全国12都市でライブツアー『AREA OF DIAMOND 3』を開催するなど、精力的にアーティスト活動を展開しました。さらに、オーディション番組『No No Girls』を手掛け、同番組から誕生したグループ・HANAのプロデュースも担当するなど、音楽活動の幅を大きく広げた1年になったようです。2026年は自身初となるアリーナツアーを予定しており、今後の活躍にも注目が集まります。
(文:勝野 里砂)