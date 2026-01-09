急速に発達する低気圧や、上空の寒気の影響で、この3連休の天気は大荒れのおそれがあります。

【最新の雨予想】雪はいつどこで降る? 3連休の最新雪シミュレーション “強烈寒波”襲来か 全国の予報

上空には、-6℃以下の平地でも、雨ではなく”雪”の目安になる寒気が流れ込むほか、‐9℃や‐12℃以下という、大雪のおそれがある強烈な寒気が入る見込みです。

3連休はいずれも荒れた天気に

寒気のピークは11日（日）の朝～12日（月・祝）午前中ですが、10日（土）には低気圧が急速に発達しながら日本海を北東へ進むため、3連休はいずれも荒れた天気になるおそれがあります。

北日本から西日本では、日本海側を中心に、警報級の“暴風”や“暴風雪”、“大雪”、“高波”となり、鉄道や航空機などの交通機関に影響が出るおそれがあり、警戒が必要です。

＜最大風速（最大瞬間風速）の予想＞

●１０日（土）

北海道地方 18m（30ｍ）

東北地方 18m（30ｍ）

関東甲信地方 18m（30ｍ）

北陸地方 23m（35m）

近畿地方 20m（30m）

中国地方 23m（35m）

九州北部地方 20m（30m）

九州南部地方 15m（25ｍ）



●１１日（日）

北海道地方 20m（35ｍ）

東北地方 23ｍ（35ｍ）

関東甲信地方 20ｍ（30ｍ）

北陸地方 23ｍ（35ｍ）

近畿地方 20ｍ（30ｍ）

中国地方 23ｍ（35ｍ）

九州北部地方 20ｍ（30ｍ）

九州南部地方 20m（30ｍ）



その後も１２日頃にかけて、非常に強い風が吹くみこみです。

また、北日本から西日本の日本海側を中心に、大雪となる所がある見込みです。

最新の3連休の雪シミュレーションを画像で掲載しています。

拡大してみると、特に日本海で風と風がぶつかるエリアが出てきます。これは日本海寒帯気団収束帯といって、雪雲が発達し、この雲がかかると一気に積雪が増えるおそれがあるエリアです。

この予想では新潟付近にかかる予想になっていますが、少しの風向きでかかるエリアは変わります。そのため、北陸や北日本の日本海側、内陸部の群馬県や長野県、岐阜県でも大雪のおそれがあります。最新の情報には留意して下さい。

また、この帯状の雲がかからなければ大丈夫というわけではありません。西日本から北日本まで広い範囲で警報級の大雪のおそれがあり、交通障害などに注意・警戒が必要です。

11日（日）の夜から12日（月・祝）の朝にかけて、濃尾平野にも雪雲が流れ込み、名古屋付近でも雪が舞う可能性があります。



現段階の予想では、短い時間で降る量もわずかの見込みですが、普段雪が降らない地域での雪は、少しの雪でも影響がでるおそれがあるほか、気温が低い時間帯での降雪は、路面が凍結するおそれがあります。



特に12日（月・祝）の朝は、車の運転などに注意が必要です。

＜24時間予想降雪量（多い所）＞

●10日（土）正午～11日（日）正午

北海道地方 30cm

東北地方 50cm

関東甲信地方15cm

北陸地方 30cm

東海地方 30cm

近畿地方 30cm

中国地方 30cm

四国地方 10cm

九州北部地方20cm

●11日（日）正午～12日（月・祝）正午

北海道地方 50cm

東北地方 100cm

関東甲信地方50cm

北陸地方 70cm

東海地方 50cm

近畿地方 50cm

中国地方 40cm

四国地方 20cm

九州北部地方10cm

雪が風で流されるようなマークは「ふぶき」です。



ふぶきや吹きだまりによる交通障害、屋根からの落雪、沿線や樹木への着雪、積雪の多い地域ではなだれに注意・警戒が必要です。