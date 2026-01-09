3連休は名古屋でも｢雪｣ “強烈寒波襲来”で日本海側を中心に大荒れ 24時間予想降雪量は東北地方で100cm･北陸地方で70cm 最新の雪シミュレーション【大雪情報・気象庁】
急速に発達する低気圧や、上空の寒気の影響で、この3連休の天気は大荒れのおそれがあります。
【最新の雨予想】雪はいつどこで降る? 3連休の最新雪シミュレーション “強烈寒波”襲来か 全国の予報
上空には、-6℃以下の平地でも、雨ではなく”雪”の目安になる寒気が流れ込むほか、‐9℃や‐12℃以下という、大雪のおそれがある強烈な寒気が入る見込みです。
3連休はいずれも荒れた天気に
寒気のピークは11日（日）の朝～12日（月・祝）午前中ですが、10日（土）には低気圧が急速に発達しながら日本海を北東へ進むため、3連休はいずれも荒れた天気になるおそれがあります。
北日本から西日本では、日本海側を中心に、警報級の“暴風”や“暴風雪”、“大雪”、“高波”となり、鉄道や航空機などの交通機関に影響が出るおそれがあり、警戒が必要です。
＜最大風速（最大瞬間風速）の予想＞
●１０日（土）
北海道地方 18m（30ｍ）
東北地方 18m（30ｍ）
関東甲信地方 18m（30ｍ）
北陸地方 23m（35m）
近畿地方 20m（30m）
中国地方 23m（35m）
九州北部地方 20m（30m）
九州南部地方 15m（25ｍ）
●１１日（日）
北海道地方 20m（35ｍ）
東北地方 23ｍ（35ｍ）
関東甲信地方 20ｍ（30ｍ）
北陸地方 23ｍ（35ｍ）
近畿地方 20ｍ（30ｍ）
中国地方 23ｍ（35ｍ）
九州北部地方 20ｍ（30ｍ）
九州南部地方 20m（30ｍ）
その後も１２日頃にかけて、非常に強い風が吹くみこみです。
また、北日本から西日本の日本海側を中心に、大雪となる所がある見込みです。
最新の3連休の雪シミュレーションを画像で掲載しています。
拡大してみると、特に日本海で風と風がぶつかるエリアが出てきます。これは日本海寒帯気団収束帯といって、雪雲が発達し、この雲がかかると一気に積雪が増えるおそれがあるエリアです。
この予想では新潟付近にかかる予想になっていますが、少しの風向きでかかるエリアは変わります。そのため、北陸や北日本の日本海側、内陸部の群馬県や長野県、岐阜県でも大雪のおそれがあります。最新の情報には留意して下さい。
また、この帯状の雲がかからなければ大丈夫というわけではありません。西日本から北日本まで広い範囲で警報級の大雪のおそれがあり、交通障害などに注意・警戒が必要です。
11日（日）の夜から12日（月・祝）の朝にかけて、濃尾平野にも雪雲が流れ込み、名古屋付近でも雪が舞う可能性があります。
現段階の予想では、短い時間で降る量もわずかの見込みですが、普段雪が降らない地域での雪は、少しの雪でも影響がでるおそれがあるほか、気温が低い時間帯での降雪は、路面が凍結するおそれがあります。
特に12日（月・祝）の朝は、車の運転などに注意が必要です。
＜24時間予想降雪量（多い所）＞
●10日（土）正午～11日（日）正午
北海道地方 30cm
東北地方 50cm
関東甲信地方15cm
北陸地方 30cm
東海地方 30cm
近畿地方 30cm
中国地方 30cm
四国地方 10cm
九州北部地方20cm
●11日（日）正午～12日（月・祝）正午
北海道地方 50cm
東北地方 100cm
関東甲信地方50cm
北陸地方 70cm
東海地方 50cm
近畿地方 50cm
中国地方 40cm
四国地方 20cm
九州北部地方10cm
雪が風で流されるようなマークは「ふぶき」です。
ふぶきや吹きだまりによる交通障害、屋根からの落雪、沿線や樹木への着雪、積雪の多い地域ではなだれに注意・警戒が必要です。