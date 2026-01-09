「興奮して寝れない」前田公輝、青髪姿披露にファン歓喜！ 「人ではない怪しい美しさ」「美の暴力！」
俳優の前田公輝さんは1月8日、自身のInstagramを更新。青く染めたへアスタイルを披露しました。
【写真】前田公輝の青髪姿
コメントでは「かっこよすぎるオブザイヤー2026」「青髪も似合う！！」「現実世界でこんなにもブルーヘアが似合う人がいるなんて……‼︎」「こんな美しい人が実在するのね⁈」「人ではない怪しい美しさにドキドキしています」「きれーなおにーさんすぎる ！！」「美の暴力！！攻撃力エグい」「興奮して寝れない」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「かっこよすぎるオブザイヤー2026」前田さんは青い丸の絵文字と共に7枚の写真を投稿。全て前田さんのソロショットです。黒いライダースジャケットが印象的なブラックコーデを着用した前田さんは、髪を青く染めています。整った顔立ちや抜群のスタイルと相まって、現実離れした雰囲気がありますね。
「王子さまが過ぎる」金髪姿も披露2025年12月には「まず仕事で金髪なりました」と金髪姿を披露した前田さん。こちらのヘアスタイルもよく似合っています。ファンからは「王子さまが過ぎる」「イケメンは何色にしてもかっこいいね」などのコメントが寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
