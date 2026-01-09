値上げ続く油やジュースなどが割引価格に！“ちょっとええもん”もお買い得？　あべのハルカスで毎年恒例のセール開催「売上は右肩あがり」物価高が影響か　

午前１０時の開店と同時に駆け込む人！人！人！



あべのハルカス近鉄本店で７日、毎年恒例のセールが始まりました。お歳暮用の商品など、約２０００点が割引価格で販売されます。



人気は、値上げが続く食用油。５４００円のセットは２７００円と半額に。値上げが続くジュースも、詰め合わせが半額の１０８０円になっています。



さらにお歳暮商品だけではなく、米も約１割引き、冬に嬉しい鍋つゆも最大２割引きとあって、かごいっぱいに商品を詰める人であふれかえりました。





（買い物客）「（Ｑたくさん買いましたね）コーヒーと油」「娘がいるのでみんなで分けたり」「今すべて色んなものが値上がりしてますので、少しでも安く買えたらいいなって思って。コーヒー、ジュース、瓶詰食品。狙いを定めたものを買った」「基本的には毎年来ています。（Ｑ何年くらい？）７年くらい。普段ないようなちょっとええもんあるでしょ」毎年、お中元とお歳暮終わりに開催される人気のセール。売上はどうなのでしょうか。（近鉄百貨店ギフト食品・酒課 斉藤健太さん）「去年８月が（売り上げ）前年比２０％増とどんどん右肩上がりになっています。近年の物価高の影響もあるかと思っておりまして、今年はさらに熱を感じるような気がします」セールは、１月１５日までです。