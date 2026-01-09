伊野尾慧、薮宏太＆有岡大貴からアシスト ガウディ展音声ナビゲーターも担当
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が9日、東京・寺田倉庫G1ビルで開催された『ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展』取材会に登壇した。
【写真】めっちゃ嬉しそう！ガウディ作品の隣で笑顔を見せる伊野尾慧
同展のナビゲーターも担当した伊野尾は「実際にガウディの作品を見たことがなくて。メンバーの薮宏太は現地に行って見たことがあるらしく、現物どうだったかを収録の直前に話を聞いてイメージを膨らませながら収録に臨みました」と、メンバーからのアシストがあったと明かした。
続けて「（サグラダ・ファミリアがある）スペインに行ったことがあるのは、薮と有岡（大貴）。有岡からはドアの取っ手をモチーフにしたコップをお土産でもらったりしていたのに、なんで俺がアンバサダーなんだという疑問もありました」と率直な思いを告白。「実際に見たことがある薮と有岡は、（同展に）来てほしいなという気持ちがあります。比較して、どんな風に思うのか、感想を聞きたいです」と話した。
伊野尾が公式アンバサダー・展示ナビゲーターを務める同展は、あす10日から3月15日まで寺田倉庫G1ビルで開催。ガウディ没後100年、サグラダ・ファミリアのメインタワー「イエスの塔」完成を記念した公式展覧会となる。
