メンバーからのアシストがあったと明かしたHey! Say! JUMP・伊野尾慧 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が9日、東京・寺田倉庫G1ビルで開催された『ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展』取材会に登壇した。

【写真】めっちゃ嬉しそう！ガウディ作品の隣で笑顔を見せる伊野尾慧

　同展のナビゲーターも担当した伊野尾は「実際にガウディの作品を見たことがなくて。メンバーの薮宏太は現地に行って見たことがあるらしく、現物どうだったかを収録の直前に話を聞いてイメージを膨らませながら収録に臨みました」と、メンバーからのアシストがあったと明かした。

　続けて「（サグラダ・ファミリアがある）スペインに行ったことがあるのは、薮と有岡（大貴）。有岡からはドアの取っ手をモチーフにしたコップをお土産でもらったりしていたのに、なんで俺がアンバサダーなんだという疑問もありました」と率直な思いを告白。「実際に見たことがある薮と有岡は、（同展に）来てほしいなという気持ちがあります。比較して、どんな風に思うのか、感想を聞きたいです」と話した。

　伊野尾が公式アンバサダー・展示ナビゲーターを務める同展は、あす10日から3月15日まで寺田倉庫G1ビルで開催。ガウディ没後100年、サグラダ・ファミリアのメインタワー「イエスの塔」完成を記念した公式展覧会となる。