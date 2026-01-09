バドミントン男子シングルス元世界王者・桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）の結婚報告に対し、世界中からメッセージが相次いでいる。

２０１８、１９年に世界選手権を制すると、２１年東京五輪にも出場。世界で活躍した先駆者は、９日に自身のインスタグラムで「いつも応援してくださっているみなさまへ」と題した上で「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と伝えた。

投稿内には２人が左手薬指に指輪をはめた写真も合わせて投稿。「これまで競技を続ける中で本当にしんどいことがたくさんありましたが、その度に家族、関係者、ファンのみなさま、そして側で常にサポートしてくれた彼女がいたから自分らしく楽しくバドミントンができています。本当に感謝しかありません！！！」とつづった。

この投稿には世界中のフォロワーが反応。「おー！おめでとうございます」「これからも応援してます」などの日本語メッセージだけでなく「Ｃｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓ Ｍｏｍｏｔａ（モモタ、おめでとうございます）」「Ｙａ ａｍｐｕｎ ｍｏｔ，，，ｓｉａｐａ ｋａｈ ｗａｎｉｔａ ｙｇ ｂｅｒｕｎｔｕｎｇ ｉｔｕ？？？．．．Ｃｏｎｇｒａｔｓ ｍｏｍｏｔａ（ああその幸運な女性は誰なんだ、おめでとう、モモタ）」など、英語やインドネシア語などのメッセージも見受けられる。

その桃田は最後に「これから人生の新たなスタートとして、より一層責任と覚悟、感謝と初心を持って競技に向き合っていきます。これからも変わらぬご声援よろしくお願いします」と締めくくった。