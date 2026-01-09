岡崎紗絵、雰囲気ガラリなロングヘア披露「ギャルっぽい」「誰かわからなかった」
【モデルプレス＝2026/01/09】モデルで女優の岡崎紗絵が1月8日、自身のInstagramを更新。ロングヘア姿を披露し、話題になっている。
【写真】30歳人気モデル「ギャルっぽい」雰囲気ガラリのヘアスタイル
岡崎は「ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』いよいよ今夜22時から放送です」とつづり、自身が出演しているフジテレビ系木曜劇場ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」（毎週木曜22時〜）の放送を告知。撮影の合間に撮ったと思われるオフショットを多数公開した。普段のショートヘアスタイルの写真のほか茶髪のロングヘアスタイルの写真も投稿し、雰囲気がガラリと変わった姿を披露している。
この投稿にファンからは「一瞬誰かわからなかった」「ロングも素敵」「久々のロング復活」「可愛すぎる」「ギャルっぽいのも最高」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆岡崎紗絵、ロングヘア姿披露
◆岡崎紗絵のロングヘアに反響
