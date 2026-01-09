「今日好き」相塲星音、膝上ミニスカ×ロングブーツで美脚際立つ「釘付け」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2026/01/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音が1月7日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」美人JK「スタイル良すぎ」膝上ミニスカコーデに釘付け
相塲は「撮影の休憩時間に」とつづり、オフショットを公開。赤いニットと白いミニスカートにロングブーツを合わせ、スラリとした美しい脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿にファンからは「美脚に釘付け」「赤似合いすぎ」「可愛すぎて癒される」「 スタイル良すぎ」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は河村叶翔と「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆相塲星音、ミニスカ×ロングブーツ姿
◆相塲星音のミニスカコーデが話題
