NCT・ジェノ&ジェミン、主演ドラマ『ワインドアップ』ポスター公開！2人が描く“青春物語”に期待高まる

NCTのジェノとジェミンが主演を務めるドラマ『ワインドアップ』のキャラクターポスターが公開された。

新ドラマ『ワインドアップ 』は、ストライクが投げられない高校野球の投手と、彼のマネージャーを自称する転校生の友情を描くスポーツ成長物語だ。

【写真】NCT・ジェミン、“留学先”の日本で近況SHOT

本ドラマの演出は、Netflixシリーズ『ムーブ・トゥ・ヘブン：私は遺品整理士です』やドラマ『リーガル・クレイジー 真剣勝負』などを手掛けたキム・ソンホ監督が担当し、1月16日午後6時にグローバルK-POPショートフォームプラットフォーム「KITS（キッツ）」で独占配信される予定だ。

（画像＝TAKEONE STUDIO）ジェノ、ジェミン

公開されたポスターでジェノは、イップスに悩む投手「ウジン」に変身。「僕はストライクを投げられない投手だ」というキャッチコピーとともに、ユニフォーム姿で覚悟を宿した眼差しを見せ、中学時代にMVPを獲得した実力者がスランプに陥る内面を凝縮して表現している。

一方、ジェミンは明るく快活な転校生「テヒ」として登場。「マネージャーは必要ない？」というキャッチコピーの通り、ウジンの前に突然現れ、彼のマネージャーとなるテヒの活躍が、2人の関係性と物語の行方を予感させる。

配信に先立ち、コレクション性を高めたクーポンカードパッケージも展開される。選手カード、フォトカード、プリント写真、未公開映像のQRコードなど多彩な内容に加え、全話視聴が可能なクーポンカード1枚が封入され、ファンの期待を一層高めている。

スランプや勇気、友情が交差する青春の物語を通じて、ジェノとジェミンの新たな一面に出会えるスポーツ成長ドラマ『ワインドアップ』は、1月16日午後6時より、KITSで独占配信される。

◇ジェミン プロフィール

2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きな目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。

◇ジェノ プロフィール

2000年4月23日生まれ。5歳のとき、母親と地下鉄に乗っている際にスカウトされ、2005年にCMデビュー。2006年には映画『愛なんていらない』を通じて、演技デビューも果たす。2013年、SMエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生に。2016年8月、NCT DREAMのメンバーとしてデビュー。NCT Uにも所属している。メインラッパーとリードダンサーとして活躍中。