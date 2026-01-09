TOMORROW X TOGETHER、本日（9日）よりアジアツアーが開幕！“全席完売”続出で人気を証明

TOMORROW X TOGETHERは本日（9日）開催される香港公演を皮切りに、4回目のワールドツアーの一環であるアジアツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN ASIA」の幕を開ける。

今回のアジアツアーは1月9〜11日の香港から始まり、1月17〜18日のシンガポール、1月31日〜2月1日の台北、2月14日のクアラルンプールまで4地域で8公演が開催される。

香港での2日間の公演は全席ソールドアウトとなり、初の香港での単独公演を前に現地ファンの高い注目度を立証した。さらに現地最大規模の室内公演場である台北ドーム（TAIPEI DOME）で開催される1月31日の台北公演もソールドアウトとなるなど、熱い反応が続いている。

当初、香港2公演、台北1公演を予定していたが、予想以上の反応にそれぞれ1公演ずつ追加開催が決定した経緯もある。

TOMORROW X TOGETHERは昨年8月、韓国ソウルの高尺スカイドームを皮切りに、アメリカ7都市9公演、日本5都市10公演の規模で、世界中のMOA（TOMORROW X TOGETHERファン）との時間を過ごしている。

特に日本では、自身初の5大ドームツアーを開催し「ステージテラー（ステージとストーリーテラーの合成語）」としての底力を発揮している。

さらにTOMORROW X TOGETHERは2月27日〜3月1日までの3日間、韓国ソウルのKSPO DOMEにてスペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON」を開催する。

今年デビュー7周年を迎え、ファンと近い距離で一体感を分かち合うために企画された。ライブバンドパフォーマンスで楽しさと高い完成度を備えたステージを披露する見通しだ。

