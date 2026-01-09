「えっ息子さん!?」照英、長男の“マッチョ”な近影にファン驚き「パパそっくりでビックリ！」「いい体してる」
タレントの照英（51）が8日に、自身のインスタグラムを更新。長男（18）の近影を公開し、その姿にファンから驚きの声が上がっている。
【写真】「パパそっくりでビックリ！」照英が公開した長男の“マッチョ”な近影
正月を家族と共にグアムで過ごした照英は、6日から旅行の写真を連投。この日は、「成長を感じる事は親として幸せだよ！愛息子もガッチリしてきた」とつづり、プールに入って、鍛え上げられた腕筋を披露する長男の姿を公開した。
たくましい姿にファンからは、「えっ息子さん!? 照英さんかと思った!! 似てますね」「照英さん、カッコいいと思ったら、息子さん」「息子さんいい体してるー」「ほんとガッチリしてますね」「照英パパそっくりでビックリ！」など、さまざまな反響が寄せられている。
照英は、2005年10月にフリーアナウンサーだった阿部和加子さんと結婚。07年2月に第1子となる長男、10年2月に長女（15）、16年11月に次女（9）が誕生した。
