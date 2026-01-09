2年連続サイ・ヤング賞のタリク・スクバル投手（29）がタイガース側に3200万ドル（約50億3000万円）を希望していたと8日（日本時間9日）、米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

MLBはこの日、年俸調停回避期限日を迎えたが、タイガースとスクバルは合意に至らなかった。パッサン記者によると、タイガース側は1900万ドル（約29億9000万円）を提示したといい、両者には1300万ドル（約20億4000万円）の開きがあり、同記者は「年俸調停史上、最大」と記した。

スクバルは2024年に18勝4敗、防御率2・39で自身初のサイ・ヤング賞を獲得。昨季も13勝6敗、防御率2・21（リーグ1位）の好成績を残し、2年連続の栄誉を手にした。

「ESPN」によると、過去の年俸調停で最高昇給は740万ドルから1700万ドルに960万ドル増した2019年ジェーコブ・デグロム（当時メッツ）という。また、先発投手の年俸調停による最高額は2015年デビッド・プライス（当時タイガース）の1975万ドルで、スクバルは昇給額、年俸どちらも上回る可能性が高い。