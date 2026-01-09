セザンヌ眉マスカラ新色登場♡ふんわり垢抜け美眉を叶える春

プチプラなのに優秀と支持され続けるセザンヌから、眉メイクをアップデートする新色が2026年3月上旬に登場します。極細ブラシで繊細な仕上がりを叶える眉マスカラと、眉も鼻も自然な立体感を演出するパウダーがラインアップ。トレンド感と使いやすさを兼ね備えた新色は、毎日のメイクにさりげない変化をプラスしてくれます♡

ふんわり眉を叶える新色眉マスカラ

価格：528円(税込)

「セザンヌ極細アイブロウマスカラ」から、新色C6ナチュラルブラウンが登場。ほんのり白みを含んだ抜け感ブラウンで、眉の印象を自然にぼかし、垢抜けた美眉に導きます。

極細ブラシが眉1本1本にフィットし、地肌に付きにくいのも嬉しいポイント。吸湿性パウダー配合で、乾いた後もエアリーなふんわり質感をキープします。

カラー：新1色C6ナチュラルブラウン

RMKスプリングコレクション2026で叶える、ヘイジーパステルの目もと

眉も鼻も立体感UPする新色パウダー

価格：693円(税込)

「セザンヌアイブロウ＆シェードパウダー」には、新色03ソフトグレージュが仲間入り。透明感のある落ち着いたグレージュで、自然な陰影を演出し、メンズメイクにもおすすめです。

3色を重ねるだけでふわっと立体眉が完成し、ノーズシャドウとしても活躍。球状パウダー配合でムラになりにくく、メルティングオイルと皮脂吸着パウダーにより美眉を長時間キープします♪

カラー：全3色（01キャメルブラウン／02ナチュラルブラウン／03ソフトグレージュ(新色)）

合わせ使いで完成する垢抜け眉

セザンヌ企画担当者おすすめの合わせ使いにも注目。

「セザンヌ超細芯アイブロウ03ナチュラルブラウン」550円(税込)と、「セザンヌアイブロウ＆シェードパウダー02ナチュラルブラウン」693円(税込)を組み合わせれば、テクニックいらずで洗練されたブラウン眉が完成します。

超細芯0.9mmのアイブロウは眉尻まで描きやすく、人気No.1*の実力派アイテムです。

*セザンヌ2024年11月～2025年10月メーカー出荷数量より

毎日の眉メイクを更新して

眉は顔の印象を左右する大切なパーツ。セザンヌの新色眉マスカラとアイブロウパウダーなら、ナチュラルなのに今っぽい立体眉が簡単に完成します。

手に取りやすい価格だからこそ、カラーや質感の違いを楽しむのもおすすめ。春のメイクに向けて、自分にぴったりの眉アイテムを見つけてみてください♡