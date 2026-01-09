¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î20ºÐº¸ÏÓ¤È°éÀ®·ÀÌó¡Ö¾ï¤Ë100¡ó¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¡×ÇØÈÖ¹æ¤Ï139
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï9Æü¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ20ºÐº¸ÏÓ¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ê¥¨¥ë¡¦¥é¥É¥Ë¡¼Åê¼ê¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢2005Ç¯3·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¤Ç¤¹¡£¿ÈÄ¹¤Ï183Ñ¡¢ÂÎ½Å¤Ï90¥¥í¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï139¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥È¥í¥¨¥É¥¥¥«¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¦¥é¥Ç¥£¥ª¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡¦¥ì¥ª¥Î¡¼¥ë¥Õ¥§¥ê¥¹¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢2022Ç¯¤«¤é¤ÏMLB¡¦¥ì¥¤¥º¤Î»±²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥É¥Ë¡¼Åê¼ê¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¤Î¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º ¥É¥ß¥Ë¥« ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥É¥Ë¡¼Åê¼ê¤Ï·ÀÌó¤ËºÝ¤·¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µåÃÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µåÃÄ¤Î³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¾ï¤Ë100¡ó¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£