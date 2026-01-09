約20年ぶり復活か

ホンダは、東京オートサロン2026にて、海外で展開する高級車ブランドACURA（アキュラ）のスポーツセダン「インテグラ」を実車展示しました。

インテグラは1985年に日本で「クイントインテグラ」としてデビュー下モデルです。翌1986年には、アメリカでもアキュラ開業に合わせて投入されています。

日本では4代目（2001〜2007年）をもって一旦、生産終了となりましたが、2021年には5代目が中国で登場しています。

この中国仕様とは異なりますが、アメリカでも2022年に現地生産の5代目が発売されており、現在プレミアムコンパクトセダンセグメントで40％以上のシェアを占める人気モデルに成長しています。現在販売されるのは、2025年7月にもマイナーチェンジを受けた2026年モデルです。

そんなアメリカのインテグラが、東京オートサロン2026の会場に展示されました。この展示は、ユーザーの反応を探り、逆輸入の検討対象とするためだといいます。

アメリカ仕様のインテグラのボディサイズは、全長4720mm×全幅1830mm×全高1410mm、ホイールベース2735mm。

エクステリアは、傾斜したルーフラインとリフトバックテールゲートにより、クーペのような存在感のあるスタイリングを実現しています。

また、フロントフェイスは、ダイヤモンドペンタゴングリルやLEDライトによりアキュラ独自のライティングシグネチャーを表現、よりスポーティな印象としたほか、前後のライト付近に「INTEGRA」の文字がエンボス加工されており、過去のインテグラをオマージュした粋なはからいも取り入れられています。

パワートレインは、スポーツ仕様の「タイプS」には最高出力320馬力の2リッター直列4気筒ガソリンエンジンに6速MTを組み合わせています。そのほかのグレードは、最高出力200馬力の1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンにCVTまたは6速MT（Aスペックのみ）を組み合わせます。

もし国内で、インテグラの販売が実現すれば、インテグラの名称としては約20年ぶり、4ドアのインテグラとしては約25年ぶりの復活となります。

今回の展示は、ユーザーの反応を探るためとされていますので、近い将来その導入が実現するかもしれません。今後の展開に注目です。