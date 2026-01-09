ハッピーセット「ポムポムプリン」が登場！ 日常シーンで使える全6アイテムを展開
「マクドナルド」は、1月16日（金）から、ハッピーセット「ポムポムプリン」を、全国の店舗で発売する。
【写真】かわいすぎる！ ハッピーセット「ポムポムプリン」全6種一覧
■日常で活躍
今回登場するハッピーセット「ポムポムプリン」は、30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター、ポムポムプリンをモチーフにした食事や勉強など生活のさまざまなシーンで使えるおもちゃ全6種。
1月16日（金）〜〜1月22日（木）の第1弾では、アクセサリーなど小物を入れて飾れる「ティーポット型 こものいれ」、付属のカードを乗せて手転がしで遊べる「ころころカート」、鉛筆を上下に抜き挿しすると、耳が上下にパタパタ動く「耳がパタパタ えんぴつキャップ」の3種を展開。
また、1月23日（金）〜1月29日（木）の第2弾は、針を手動で動かして時計の読み方を学べる「とけい型メモスタンド」や、帽子部分を引き出すと6cmの定規が現れる「ベレー帽じょうぎ」、ポムポムプリンのお友だちの“マフィン”と“スコーン”のフォークが付属する「なかよしフォークスタンド」がラインナップ。
さらに、1月30日（金）からの第3弾では、第1弾と第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。
加えて、外箱のQRコードをスマートフォンで読み取ると、リズムゲームのデジタルコンテンツ「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」を楽しむことが可能なほか、同日から「マクドナルド」店内では、ポムポムプリンとマフィンが登場するオリジナル店内放送を聞くことができる。
