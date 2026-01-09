¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¥Æ¥ìÄ«¡¦ÎÓÈþº»´õ¥¢¥Êà¤×¤ë¤×¤ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÉâ¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÉ½¾ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
2025Ç¯¤Ï¤è¤¯Æ°¤¤¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡ª
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¤Ï¤è¤¯Æ°¤¤¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡ª½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿±¿Æ°¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤Ë ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ì¡¼¥¹ ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡ª8»þ´Ö¤ÎÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤È¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯(¥«¥Ì¡¼¤Ï»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º)¤¢¤ï¤»¤Æ38km¤ò¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥«¥Ì¡¼¤ä¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²á¹ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤«¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥×¥é¥ó¥¯¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤âÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¡£¤×¤ë¤×¤ë¤È¾åÈ¾¿È¤òÍÉ¤é¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸Â³¦¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¡ªÍèÇ¯¤ÏÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÎÓ¥¢¥Ê¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö8ÂÑ¤Î38km¤Ï¤¹¤´¤¤ ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Ê¡×¡Ö±¿Æ°¤·¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¨¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤×¤«¤×¤«¥è¥Ã¥È¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤ëÎÓ¤µ¤ó¥«¥ï¥¤¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥«¥Ì¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ÎÉ½¾ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¥¯¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤ËÀ¨¤¯¸ú¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£