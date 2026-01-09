伊野尾慧、高木雄也とのガウディ展デートを希望「一番はしゃいでくれそう」
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が9日、東京・寺田倉庫G1ビルで開催された『ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展』取材会に登壇。メンバーの高木雄也（※高＝はしごだか）とともに来場したいと語った。
【写真】めっちゃ嬉しそう！ガウディ作品の隣で笑顔を見せる伊野尾慧
明治大学で建築を学び、大学院にも進学した伊野尾は「学生時代に（自身が）描いた断面図と比べ、格が違い過ぎる」と感心。グエル公園のトカゲの色を変化させることができる体験コーナーでは「止まらないね！」と大興奮だった。
一緒に来場したいメンバーを問われると、伊野尾は「みんな来てほしい」としつつ、「一緒に行きたいメンバーは高木です」と回答。「一番はしゃいでくれそうだからです。トカゲも真っピンクに塗るんじゃないですか。逆さ吊り模型にも夢中になっている姿が想像できます」と声を弾ませていた。
伊野尾が公式アンバサダー・展示ナビゲーターを務める同展は、あす10日から3月15日まで寺田倉庫G1ビルで開催。ガウディ没後100年、サグラダ・ファミリアのメインタワー「イエスの塔」完成を記念した公式展覧会となる。
