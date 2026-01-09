【スタバ新作】アールグレイの香り広がる新作ティーラテ『アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ』1・14より登場
スターバックスから、新たなティービバレッジ『アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ』が、14日より登場する。アールグレイの華やかな香りに、フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせた、甘さと上品さを両立させた一杯だ。
今回登場する『アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ』は、スターバックスが展開するティービバレッジの中でも、香りの豊かさに重点を置いた商品だ。ベースには、柑橘のニュアンスが特徴のアールグレイ ブーケ ティーを使用。そこにフレッシュクリームのまろやかさと、ホワイトチョコレート風味のシロップを加えることで、甘くクリーミーでありながら、後味はすっきりとした味わいに仕上げている。
そのまま飲めば、アールグレイの華やかな香りとクリームのコクが一体となった味わいを楽しめる一方、混ぜながら飲み進めることで、時間とともに香りや風味の変化を感じられる点も特徴だ。紅茶の持つ繊細な香りと、デザート感のある甘みのバランスを両立させ、ティー派だけでなく、甘みのあるドリンクを好む層にも訴求する商品となっている。
■商品概要（価格はすべて税込）
『アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ』
アイスのみ
＜持ち帰り＞Short 530円／Tall 570円／Grande 614円／Venti658円
＜店内利用＞Short 540円／Tall 580円／Grande 625円／Venti671円
■販売期間：2026年1月14日（水）〜
※一時的な欠品、または早期に販売終了となる場合がある
■取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
