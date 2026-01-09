落語家の立川談春が９日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。

談春は今、ゴルフにハマっているそうで、その理由について「何が面白いか？ うまくいかないんですよ。で、うまくいかないのがね、キザなこと言いますよ。こんなに努力してうまくいかないことがあるんだって分かった。教えてくれたのがゴルフですね」と語った。

これに対しパーソナリティーの今田耕司は「オレはゴルフやらないんですけど、若い時に上岡龍太郎さんに『ゴルフっていうのは人生何もかもうまくやってる人がやるもんやで。一つぐらい人生でうまくいかないものがあってもいいなっていう人間がやるのがゴルフやのに、君らみたいな何もうまいこといってないのがゴルフやってどうすんねや』って言われたんが、バーッ刺さって」。

この故上岡龍太郎さんの言葉を聞き、今田は「オレはこの世界でうまくいったらゴルフを始めよう」と思ったというが、「自分の中で１００％うまくいったなんてことは一度もないんですよ。だから始められなかったんですよ。やりたかったのに」と、今でもゴルフをやらない理由を説明。続けて「で、それを一緒に、同時に聞いた東野幸治は今、ゴルフ、生き生きとしてやってる！ アイツ」と笑わせた。