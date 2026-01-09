【「NieR:Automata」9周年記念ゆるっとお祝い生放送】 2月20日19時30分～ 配信予定

スクウェア・エニックスは、PS4/PC用アクションRPG「NieR:Automata（「ニーア オートマタ）」の9周年記念生放送を2月20日19時30分より配信する。

今年2月に9周年を迎える「ニーア オートマタ」。これを記念し、「NieR」シリーズプロデューサーの齊藤陽介氏、「NieR」シリーズクリエイティブ・ディレクターのヨコオタロウ氏ら開発関係者が集まる生放送番組が配信される。

番組は2時間程度を予定し、ゆる～いトークを中心にお届けするとのこと。ニコニコ生放送（プレミアム会員向けにアフタートークあり）、YouTubeにて配信される。

出演者

齊藤陽介：「NieR」シリーズプロデューサー

ヨコオタロウ：「NieR」シリーズクリエイティブ・ディレクター

岡部啓一：「NieR」シリーズコンポーザー

田浦貴久：「NieR:Automata」シニア・ゲームデザイナー

