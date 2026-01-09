横綱にまさかのアクシデントだ。

8日の朝稽古を休んだ豊昇龍（26）。師匠の立浪親方（元小結旭豊）によれば、左の半月板が割れ、ヒザに水がたまりやすいのが原因だという。11日初日の1月場所への影響はないそうだが……。

「冬巡業では患部にサポーターを巻いていたが、本人は『ケガの予防のため』と説明し、稽古も普通にやっていた。問題は今後です。メスを入れない限りは同様の故障に悩まされるだろうし、そもそも豊昇龍は体重が軽い部類。これまで以上にケガには慎重になる必要がある」（ある親方）

豊昇龍は現在150キロ。平均体重が160キロ前後の幕内では、“小兵”の部類に入る。

これは横綱昇進を狙う安青錦（21）にとっても他人事ではない。こちらは現在142キロと豊昇龍よりさらに軽く、本紙のインタビューでも「145キロは欲しい」と話していた。150キロへの増量にも意欲を燃やしているものの、「稽古をしながらだから、一気に5キロや10キロ増えることはない。今年中に145キロに届けばいい。150キロは（年内は）難しい」と語っていた。

「小兵力士は日々の稽古も含めた勤続疲労が蓄積しやすい。突発的な故障も多い。豊昇龍もここ最近は『あと5キロは増やしたい』と口にするようになった」とは、前出の親方だ。

日刊ゲンダイは安青錦に新春直撃インタビューを実施。現状や今後の課題、ドイツで暮らす家族、課題とされる増量計画についてざっくばらんに語ってもらった。

