勝地涼、瀧本美織出演の日本テレビ系ドラマ「身代金は誘拐です」が８日、スタートした。

２０１８年１月１３日、に神奈川県警捜査一課の刑事だった鷲尾武尊（勝地涼）が誘拐事件捜査で、応援を待たずに発見した犯人に接触し、取り逃がした。８年後の２０２６年１月１３日、刑事を辞めて家族４人で幸せに暮らしていた鷲尾の娘・詩音（泉谷星奈）が誘拐され…。

序盤、１月１３日は娘詩音の誕生日で、武尊がケーキを買いに行くと、店にいた別の男性客（小池徹平）が登場した。

俳優的には犯人候補のトップに躍り出そうな場面だったが…。

男性客は神経質そうにケーキの細かい傾きをなおすよう店員に注文をつけ、隣に並んだ武尊に「うちは妻の誕生日ケーキなんですよ」。ケーキのデコレーションには「めい」の名前があった。

武尊をまじまじと見つめると「素敵な前髪ですね」とほめ、武尊が「あっ、そうっすか」と少しうれしそうに前髪を触った。

ＮＨＫ朝ドラ「あまちゃん」をネタに、ストーブさん（小池）が前髪クネ男（勝地）をイジり。

考察は大混乱。エンドロールの表記では小池は「特別出演」とあり、前髪クネ男をイジるためだけに現れただけのようにもとれるが、過去ミステリー作品では黒幕などクセのある役柄が多く、犯人考察での取捨選択が難しい状況に。

ネットでも「小池徹平くんはなんだったの？」「相関図にいない」「小池徹平が怪しすぎるだろう」「小池徹平くんがチョイ役のわけないよね？」「あれ！？小池徹平さん出てる！」「深夜の小池徹平は絶対ヤバい奴」「 小池徹平と書いて犯人と読む」「突然の小池徹平さんびっくりした」との反応が相次いだ。