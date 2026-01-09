不倫した夫と再構築することはできると思いますか？ 一度の過ちをどう捉えるかによって、答えは変わってくるかもしれませんが、たいていの人は「許せない」という選択をする人が多いでしょう。今回は、W不倫の末、再構築できなかった夫婦の話をご紹介いたします。

再構築を試みた夫

「夫が不倫をしたショックで、私もアプリで知り合った男性と関係を持ちました。するとそのことがバレて、夫は私に手をあげたんです。先に裏切ったくせに私が同じことをしたら逆上するなんて……。

もう夫婦関係は破綻していたため、私は家を出ました。夫から何度も連絡が来ましたが無視。でも離婚するならきちんと話し合いをしなくちゃいけないし、このままではダメだと思って、3か月ぶりに家に帰ることに。

夫は私を見た瞬間、泣き崩れてしまい『俺が先に裏切ったくせに、裏切られたら逆上して手をあげて……』『出て行かれたら未練がましく探し回って、最低だよな』『でもいなくなってようやくわかった』『今も心から愛してる』『一からやり直そう』と言われ、再構築を提案されました。

夫のストレートな言葉に心が揺らいだけど、やっぱり不倫されたことは許せないし、今から再構築するのは無理だと思ったため断りました。その後、離婚は成立して夫とはサヨナラしましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 失って初めてその人の大切さに気づくことってありますよね。ただ一度の裏切り行為でも、失った信頼は取り戻すことはできないでしょう。

