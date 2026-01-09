【おまけ13】 1月9日 無料公開

【拡大画像へ】

講談社は1月9日、マンガ「婚約破棄された飯炊き令嬢の私は冷酷公爵と専属契約しました～ですが胃袋を掴んだ結果、冷たかった公爵様がどんどん優しくなっています～」の「おまけ13」を月マガ基地にて無料公開した。

本作は原作・青空あかな氏、マンガ・七福あくび氏、キャラクター原案・黒裄氏による作品。子どもの頃から家族に虐げられ、「飯炊き令嬢」として料理をさせられてきたメルフィー。婚約破棄をされ「冷酷侯爵」ルークの元でシェフとして働くことになるのだが、彼女の料理がルークを変えていく。

無料公開された「おまけ13」は「道具も頭も使いよう」というタイトルの4コマ漫画。魔法刀に負けない手刀を繰り出すメルフーが描かれている。なお、現在月マガ基地では、第9話2や第9話3が無料で公開されている。また、最新話となる第9話4は80ポイントで読むことができる。

「おまけ13」のページ

【最新話】

第9話4「専属料理人vs.元専属料理人！料理対決 後編4」のページ

【あらすじ】

子どもの頃から家族に虐げられ、「飯炊き令嬢」として料理をさせられてきたメルフィー。ある日突然、婚約者のシャローから婚約破棄される。新婚約者はなんとメルフィーの義妹、アバリチアだった…！居場所がなくなったメルフィーは、「冷酷侯爵」ルークの元でシェフとして働くことになる。「心まで氷の魔術師」と呼ばれるルークを、メルフィーのとっておきの料理が変えていく！