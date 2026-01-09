ヴィッツが後場カイ気配スタート、第１四半期は営業利益２．０倍の好スタート

ヴィッツ<4440.T>が後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろに発表した第１四半期（９～１１月）連結決算が、売上高１４億１６００万円（前年同期比３４．６％増）、営業利益２億３１００万円（同２．０倍）、純利益１億６５００万円（同９２．６％増）と大幅な増収増益となり、通期計画に対する進捗率も営業利益で４０％と高いことが好感されている。



主力の組み込みソフトウェアの技術分野で自動車及び産業機器向けの売り上げが堅調に推移したことに加え、シミュレーター・仮想空間技術、セキュリティー及びセーフティーの技術分野で自動車向けの売り上げが好調に推移したことが牽引した。また、センシング事業でＸ線透過装置における大型案件の納品が完了したことも寄与した。



なお、２６年８月期通期業績予想は、売上高５６億円（前期比１５．３％増）、営業利益５億８０００万円（同２．４％増）、純利益４億３５００万円（同２．５％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS