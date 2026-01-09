オンワードが３日ぶり反発、第３四半期は２ケタ増収増益で着地

オンワードホールディングス<8016.T>が３日ぶりに反発している。８日の取引終了後に発表した第３四半期累計（３～１１月）連結決算が、売上高１７４７億２５００万円（前年同期比１６．５％増）、営業利益９５億２９００万円（同１１．３％増）、純利益７６億３５００万円（同３２．１％増）と２ケタ増収増益となったことが好感されている。



オンワード樫山やオンワードパーソナルスタイルの冬物衣料の販売が好調に推移し、特に「アンフィーロ」「カシヤマ」「チャコット・コスメティクス」などの戦略強化ブランドが好調だった。また、広告宣伝費など販管費の効率化や在庫管理の徹底などに取り組んだことも奏功した。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高２３００億円（前期比１０．４％増）、営業利益１１５億円（同１３．３％増）、純利益１００億円（同１７．４％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に発表した２５年１２月度の月次売上概況は、既存店売上高が前年同月比３．６％減と３カ月ぶりに前年実績を下回った。前年よりも休日数が１日少なかったことが影響したほか、気温が高めの日が多かったことで冬物のプロパー販売が伸び悩んだ。



