「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日正午現在で石油資源開発<1662.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



９日の東証プライム市場で石油資源が続伸。同社は資源開発大手で、原油・天然ガスの探鉱、開発、生産などを手掛けている。レアアース関連株として注目度が高まっている。同社など４社が１４年に設立した「次世代海洋資源調査技術研究組合（Ｊ－ＭＡＲＥＳ）」は南鳥島周辺のレアアース泥などの海底鉱物資源を対象にした調査技術や生産技術の開発に取り組んできた。同社は、Ｊ－ＭＡＲＥＳの後継組織として２３年に設立された次世代海洋調査（東京都千代田区）にも出資している。



出所：MINKABU PRESS