「レストラン級の味なのに作り方はシンプル」と話題のシェフ、KEITAさん。ハードルが高そうに見えて、実はとっても簡単に本格的な一皿が作れるレシピがInstagramで注目を集めています。

KEITAさんのこだわりは「ミニマムで最大限の旨みを引き出すこと」。手間も食材も最小限、具材と水だけで自然な味を引き出し、ハーブやオリーブオイルの効果的な使い方まで、イタリア修業で培ったプロの技を惜しみなく教えてくれます。

だしや茹で汁を使わず水で煮込んで仕上げる絶品パスタに、主役の食材をひとつに絞ったメイン料理、前菜にデザートまで。スーパーの食材で気負わず作れる、シンプルなのに“ちゃんと美味しい”レシピばかりです！

※本記事はKEITA著の書籍『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』から一部抜粋・編集しました。

■KEITA流ペンネのカルボナーラ

塩の効いた即席パンチェッタの旨みをパスタに吸わせます。

ボウルを使えば、失敗知らずのカルボナーラが完成。

■材料（1人分）

ペンネ（※）…60g

豚ばらブロック肉…60g

ローズマリー（みじん切り）…1/2枝分

Ａ卵…1/2個

　生クリーム…10ml

　粉チーズ…5g

　塩…適量

　黒こしょう…適量

パルミジャーノ・レッジャーノ…適量

オリーブオイル …10ml

水…150ml

※ペンネ…ペン先のように斜めにカットされたショートパスタ。

■作り方

1. 豚肉を1cm角の拍子木切りにし、塩、黒こしょう、ローズマリーをまぶして常温で10 分ほど置く。

2. ボウルにAを入れてよく混ぜる。

3. フライパンにオリーブオイルと1を入れて中火で加熱する。触りすぎずにしっかりと焼き色をつける。

4. 豚肉にこんがりと焼き色がついたら、水を加えて軽く煮る。

5. 塩を加えたお湯（塩分濃度1％）でゆであげたペンネを加えて混ぜ合わせる。

6. 5を2のボウルに加え、余熱であえる。※ボウルの中で行うことで火が入りすぎてボソボソになるのを防ぐ。

7. 塩、黒こしょう（各分量外）で味を調えて、器に盛りつける。パルミジャーノ・レッジャーノを削り、黒こしょうをたっぶりかけて完成。

著＝KEITA／『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』