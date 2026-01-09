豚肉の旨みを引き出した「KEITA流ペンネのカルボナーラ」
「レストラン級の味なのに作り方はシンプル」と話題のシェフ、KEITAさん。ハードルが高そうに見えて、実はとっても簡単に本格的な一皿が作れるレシピがInstagramで注目を集めています。
KEITAさんのこだわりは「ミニマムで最大限の旨みを引き出すこと」。手間も食材も最小限、具材と水だけで自然な味を引き出し、ハーブやオリーブオイルの効果的な使い方まで、イタリア修業で培ったプロの技を惜しみなく教えてくれます。
※本記事はKEITA著の書籍『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』から一部抜粋・編集しました。
■KEITA流ペンネのカルボナーラ
塩の効いた即席パンチェッタの旨みをパスタに吸わせます。
ボウルを使えば、失敗知らずのカルボナーラが完成。
■材料（1人分）
ペンネ（※）…60g
豚ばらブロック肉…60g
ローズマリー（みじん切り）…1/2枝分
Ａ卵…1/2個
生クリーム…10ml
粉チーズ…5g
塩…適量
黒こしょう…適量
パルミジャーノ・レッジャーノ…適量
オリーブオイル …10ml
水…150ml
※ペンネ…ペン先のように斜めにカットされたショートパスタ。
■作り方
1. 豚肉を1cm角の拍子木切りにし、塩、黒こしょう、ローズマリーをまぶして常温で10 分ほど置く。
2. ボウルにAを入れてよく混ぜる。
3. フライパンにオリーブオイルと1を入れて中火で加熱する。触りすぎずにしっかりと焼き色をつける。
4. 豚肉にこんがりと焼き色がついたら、水を加えて軽く煮る。
5. 塩を加えたお湯（塩分濃度1％）でゆであげたペンネを加えて混ぜ合わせる。
6. 5を2のボウルに加え、余熱であえる。※ボウルの中で行うことで火が入りすぎてボソボソになるのを防ぐ。
7. 塩、黒こしょう（各分量外）で味を調えて、器に盛りつける。パルミジャーノ・レッジャーノを削り、黒こしょうをたっぶりかけて完成。
著＝KEITA／『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』