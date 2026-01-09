株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、可変NDと偏光効果が利用できる2in1フィルター「Nova-Series Variable ND3-32 + CPL」の追加サイズを1月5日（月）に発売した。

2025年11月7日に82mm径が発売された際、予約扱いとなっていた52mm、58mm、62mm、67mm、77mmの5サイズが発売となった。一部のサイズでは、可変式ステップリングとのセット販売も行われる。

約1.5～5段分の減光効果が得られる可変NDと、PLフィルターの機能を1枚のフィルターで利用できる。低反射に加え、撥水・防汚・帯電防止・傷防止コートが施されている。

同社では、レンズへの取り付け方法にマグネット式とねじ込み式の2方式が選べる「EVO」シリーズを展開しているが、「Nova」シリーズはねじ込みにのみ対応する。

ただし、前枠にはマグネットを内蔵し、付属のレンズキャップなどを磁気で装着可能。

また、磁気装着では1サイズ大きい「EVO」シリーズのフィルターにも対応する。例えば、77mm径フィルターには「82mm EVO-Series Black Promistフィルター」などが装着できる。

レンズキャップ

49mm：1万9,400円（既発売） 52mm：2万200円 52mm + REVORING 37-49mmセット：2万6,200円 58mm：2万1,000円 62mm：2万1,800円 67mm：2万2,600円 67mm + REVORING 46-62mmセット：2万9,600円 72mm：2万4,400円（既発売） 77mm：2万7,900円 77mm + REVORING 52-72mmセット：3万5,900円 82mm：2万9,700円（既発売） 82mm + REVORING 67-82mmセット：3万7,700円（既発売）