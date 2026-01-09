´Å¤¤¤Ë¤ó¤¸¤ó¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¿Í¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¤ª¤«¤º¡Ö¥Ý¥È¥Õ¡×¡õ¡ÖÂçÆ¦¤­¤ó¤Ô¤é¡×


¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡Û±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¿©Âî¤òºÌ¤ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤ª¤«¤º

¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡¢¤È¤êÆù¡£¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤È¤êÆù¤ÈB-¥«¥í¥Æ¥ó¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Ë­ÉÙ¤Ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò°ì½ï¤Ë¼è¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤Ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î´Å¤µ¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤ª¸ý¤Î¼ä¤·¤µ¤âÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ã¤¿¤«¥¹¡¼¥×¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¥Ý¥È¥Õ¡×¤È¡¢¤µ¤µ¿È¤ÈÂçÆ¦¤â²Ã¤¨¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¤­¤ó¤Ô¤é¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¢£¼ê±©¸µ¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¾Æ¤­¥Ý¥È¥Õ

¾Æ¤¤¤Æ´Å¤ß¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿

¾Æ¤¤¤Æ´Å¤ß¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿¡Ö¼ê±©¸µ¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¾Æ¤­¥Ý¥È¥Õ¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä1ËÜ

¡¦¤È¤ê¼ê±©¸µ ¡Ä4ËÜ

¡¦¶Ì¤Í¤® ¡Ä1¸Ä

¡¦Ê´¥Á¡¼¥º ¡ÄÅ¬ÎÌ

¡¦ÍÎÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ(ðùÎ³) ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2

¡¦¥í¡¼¥ê¥¨ ¡Ä1Ëç

¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¡

¡¦±ö¡¡

¡¦¤³¤·¤ç¤¦

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï¿Ä¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£

2. Æé¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¼ê±©¸µ¤ÏÈéÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÀÚ¤ê¸ý¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¡£3¡Á4Ê¬¾Æ¤¤¤Æ¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤·¤¿¤é¡¢¿å4¥«¥Ã¥×¡¢ÍÎÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤È¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/2¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¡¢¥í¡¼¥ê¥¨¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¶Ì¤Í¤®¤â²Ã¤¨¤ë¡£

3. ¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò½ü¤­¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢ÅÓÃæ1¡Á2ÅÙ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÌó30Ê¬¼Ñ¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¤ò¤Õ¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬253kcal/±öÊ¬3.0g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)

¢£¤µ¤µ¿È¤ÈÂçÆ¦¤Î¤ª¤«¤º¤­¤ó¤Ô¤é

ÂçÆ¦¤Î¥Û¥¯¥Û¥¯¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡ª

ÂçÆ¦¤Î¥Ý¥¯¥Ý¥¯¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡ª¡Ö¤µ¤µ¿È¤ÈÂçÆ¦¤Î¤ª¤«¤º¤­¤ó¤Ô¤é¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä2ËÜ(Ìó300g)

¡¦¤È¤ê¤µ¤µ¿È ¡Ä2ËÜ(Ìó100g)

¢£²¼Ì£

¡¡­ø¼ò ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2

¡¡­øÊÒ·ªÊ´ ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2

¡¡­ø±ö ¾¯¡¹

¡¦ÂçÆ¦¤Î¿å¼Ñ ¡Ä100g

¢£¤¿¤ì¡ãº®¤¼¤ë¡ä

¡¡­øÀÖ¤È¤¦¤¬¤é¤·¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê ¡Ä1/2ËÜÊ¬

¡¡­ø¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1¤È1/2

¡¦¤´¤ÞÌý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï4cmÄ¹¤µ¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤µ¿È¤Ï¶Ú¤ò¼è¤ê¡¢°ì¸ýÂç¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢²¼Ì£¤ò¤â¤ß¹þ¤à¡£

2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃ¼¤Ë´ó¤»¡¢¤¢¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤òÂ­¤·¤Æ¤µ¤µ¿È¤òÆþ¤ì¤ë¡£Ìó3Ê¬ßÖ¤á¤ÆÂçÆ¦¡¢¤¿¤ì¤ò²Ã¤¨¡¢¾È¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬215kcal/±öÊ¬2.6g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¡ÖÂçÆ¦¤­¤ó¤Ô¤é¡×¤Ïºî¤êÃÖ¤­¤ª¤«¤º¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤òÀÝ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤»ÂÎ¼Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡»£±Æ¡¿ÎëÌÚÂÙ²ð¡¢ÌÚÂ¼Âó

±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ

¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»