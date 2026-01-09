½©Åß¤Î´Å¡Á¤¤¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¡Ö¥Ý¥È¥Õ¡×¡õ¡ÖÂçÆ¦¤¤ó¤Ô¤é¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡Û±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¿©Âî¤òºÌ¤ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤ª¤«¤º
¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡¢¤È¤êÆù¡£¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤È¤êÆù¤ÈB-¥«¥í¥Æ¥ó¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò°ì½ï¤Ë¼è¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤Ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î´Å¤µ¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤ª¸ý¤Î¼ä¤·¤µ¤âÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ã¤¿¤«¥¹¡¼¥×¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¥Ý¥È¥Õ¡×¤È¡¢¤µ¤µ¿È¤ÈÂçÆ¦¤â²Ã¤¨¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¤¤ó¤Ô¤é¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¤¤Æ´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä1ËÜ
¡¦¤È¤ê¼ê±©¸µ ¡Ä4ËÜ
¡¦¶Ì¤Í¤® ¡Ä1¸Ä
¡¦Ê´¥Á¡¼¥º ¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦ÍÎÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ(ðùÎ³) ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¦¥í¡¼¥ê¥¨ ¡Ä1Ëç
¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¡
¡¦±ö¡¡
¡¦¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï¿Ä¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2. Æé¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¼ê±©¸µ¤ÏÈéÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÀÚ¤ê¸ý¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¡£3¡Á4Ê¬¾Æ¤¤¤Æ¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤·¤¿¤é¡¢¿å4¥«¥Ã¥×¡¢ÍÎÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤È¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/2¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¡¢¥í¡¼¥ê¥¨¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¶Ì¤Í¤®¤â²Ã¤¨¤ë¡£
3. ¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò½ü¤¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢ÅÓÃæ1¡Á2ÅÙ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÌó30Ê¬¼Ñ¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¤ò¤Õ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬253kcal/±öÊ¬3.0g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢£¤µ¤µ¿È¤ÈÂçÆ¦¤Î¤ª¤«¤º¤¤ó¤Ô¤é
ÂçÆ¦¤Î¥Û¥¯¥Û¥¯¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä2ËÜ(Ìó300g)
¡¦¤È¤ê¤µ¤µ¿È ¡Ä2ËÜ(Ìó100g)
¢£²¼Ì£
¡¡ø¼ò ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¡øÊÒ·ªÊ´ ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¡ø±ö ¾¯¡¹
¡¦ÂçÆ¦¤Î¿å¼Ñ ¡Ä100g
¢£¤¿¤ì¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡øÀÖ¤È¤¦¤¬¤é¤·¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê ¡Ä1/2ËÜÊ¬
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¦¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï4cmÄ¹¤µ¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤µ¿È¤Ï¶Ú¤ò¼è¤ê¡¢°ì¸ýÂç¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢²¼Ì£¤ò¤â¤ß¹þ¤à¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃ¼¤Ë´ó¤»¡¢¤¢¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤òÂ¤·¤Æ¤µ¤µ¿È¤òÆþ¤ì¤ë¡£Ìó3Ê¬ßÖ¤á¤ÆÂçÆ¦¡¢¤¿¤ì¤ò²Ã¤¨¡¢¾È¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬215kcal/±öÊ¬2.6g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡ÖÂçÆ¦¤¤ó¤Ô¤é¡×¤Ïºî¤êÃÖ¤¤ª¤«¤º¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤òÀÝ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤»ÂÎ¼Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡»£±Æ¡¿ÎëÌÚÂÙ²ð¡¢ÌÚÂ¼Âó
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»