NCT WISH『M:ZINE（エンジン）』で共同生活4大事件簿を公開！ミセス若井滉斗も藤澤涼架との共同生活時代のブチギレエピソードを披露

Mrs. GREEN APPLE若井滉斗らが出演する、テレビ朝日の音楽バラエティ番組『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜25時30分～）。1月9日・16日・23日の放送には、NCT WISHが登場する。

■NCT WISHの寮の間取りを大公開！

“最後のNCTグループ”誕生の過程を追うリアリティ番組『NCT Universe : LASTART』から誕生した、SMエンタテインメント所属の6人組ボーイズグループ、NCT WISH。2023年にSMROOKIESとしてお披露目されていたユウシとシオン、そして同番組を経てメンバーに選ばれたリク、サクヤ、ジェヒ、リョウの6人で構成され、2024年2月にSMエンタテインメント初の日韓同時デビューを果たしたあと、韓国の名だたる授賞式で新人賞を次々と受賞し、瞬く間に音楽シーンの最前線に躍り出た。

2025年10月からはグループ初となるワールドツアーが開催されており、世界での人気の高さも証明。“次世代トップグループ”として躍進中の彼らを、『M:ZINE』編集部員のMrs. GREEN APPLE若井滉斗、相席スタートの山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が、3週にわたって徹底解剖していく。

VTRで、ライブに来ていたファンにNCT WISHの魅力を聞いてみると、「メンバー同士の仲が良い」「普段がすごくかわいくてメロい」という意見が。「メロい」のニュアンスがわからない山添に、一同はさっそく「メロい」の定義について考えてみることに…。その中で山添に「メロい」と言わしめたリクのひと言とは？

そんな「メロくて仲の良さ」が魅力のNCT WISH。今回はデビュー前から共同生活を送っているという寮の間取りを大公開。さらに、その共同生活の中で起きた数々のトラブルについても「NCT WISH 4大事件簿」と題し、これまでに起きた衝撃の出来事を振り返っていく。ジェヒが4倍返しにしたという「アイス盗み食い事件」、最年少コンビ、サクヤ＆リョウによる「巨大ぬいぐるみ事件」など、まさかの出来事の連続に、若井たちもびっくり。

そして、そこから話題は、若井と藤澤涼架の共同生活時代の出来事に。若井が藤澤にブチギレしたあるエピソードを明かす。

他にも、「ファンが見たいNCT WISH」と題し、ファンのリクエストに応えるひと幕も。そして、1月16日以降の放送では、NCT WISHメンバー1の“天使”が明らかに!?

なお、CSテレ朝チャンネル1では、1月25日12時～13時30分に『M:ZINE完全版～躍進を続けるグローバルユニット NCT WISHの魅力大全開SP』と題してのプログラムが放送。地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で観ることができる収録後のスペシャルインタビューなど、未公開シーンが40分以上盛り込まれた、ファン必見の90分間となる。

■番組情報

テレビ朝日『M:ZINE（エンジン）』

毎週金曜25:30～25:50 ※関東ローカル

出演：若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、山添寛（相席スタート）、林美桜（テレビ朝日アナウンサー）

1月のピックアップアーティスト：NCT WISH

※NCT WISHの出演は、01/09（金）・01/16（金）・01/23（金）

※地上波放送終了後、TELASA、ABEMA、TVer、テレ朝キャッチアップにて見逃し配信あり

CSテレ朝チャンネル1『M:ZINE完全版～躍進を続けるグローバルユニット NCT WISHの魅力大全開SP』

01/25（日）12:00～13:30

