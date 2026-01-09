±ÊÀ¥Î÷¤ÎÀÄ¥·¥ã¥Ä¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤ËÂÀ¤¤¥Ç¥Ë¥à¥Ù¥ë¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤Ê¤ì¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ë¡ÖµÓ¤Ê¤¬¤Ã¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¹ü³Ê¤«¤éÈþ¤·¤¤¡×
King ¡õ Prince¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢±ÊÀ¥Î÷¤Î¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ～¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°～¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µºÝÎ©¤Ä±ÊÀ¥Î÷¤³¤Ê¤ì¥¹ー¥Ä»Ñ①～④
¢£1·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â³¡¹¸ø³«
¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ～¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°～¡Ù¤Ï±ÊÀ¥¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î²»³Ú¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£
±ÊÀ¥¤Ï¥Ö¥ëー¤Î¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¡¢¹ø¸µ¤ËÂÀ¤á¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥¹ー¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÓ¤ÎÄ¹¤µºÝÎ©¤Ä°áÁõ¾Ò²ð¥«¥Ã¥È¤Ë¡ÖµÓ¤Ê¤¬¤Ã¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¹ü³Ê¤«¤éÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤¿»Ñ¤â¸ø³«Ãæ¡£¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£