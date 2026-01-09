ＳＵＭＩＮＯＥ <3501> [東証Ｐ] が1月9日後場(13:00)に業績修正を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益を従来予想の9.1億円→11.8億円(前年同期は4.4億円)に30.4％上方修正し、増益率が2.0倍→2.7倍に拡大する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の33.5億円(前期は25.1億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

自動車・車両内装事業の車両関連において、鉄道・バス向けともに回復傾向が続く需要に対応したことや、インテリア事業の「空間」全体をデザインするスペース デザイン ビジネスが大きく伸長したことなどから、2026年５月期第２四半期（中間期）連結会計期間の売上高は、2025年７月11日に公表しました前回発表予想を上回る見込みです。また、増収に加え、インテリア事業を中心とした原材料・エネルギー価格の高止まりを踏まえた価格改定効果の浸透などにより、営業利益及び経常利益は、前回発表予想を上回る見込みとなりました。※ 上記の予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

