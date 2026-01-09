13時の日経平均は608円高の5万1725円、ファストリが413.94円押し上げ 13時の日経平均は608円高の5万1725円、ファストリが413.94円押し上げ

9日13時現在の日経平均株価は前日比608.39円（1.19％）高の5万1725.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1093、値下がりは449、変わらずは57と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を413.94円押し上げている。次いで東エレク <8035>が114.32円、ファナック <6954>が24.40円、アドテスト <6857>が17.38円、トヨタ <7203>が14.71円と続く。



マイナス寄与度は51.34円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、フジクラ <5803>が22.23円、イオン <8267>が14.94円、イビデン <4062>が14.91円、中外薬 <4519>が8.82円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、銀行、鉱業、繊維と続く。値下がり上位には非鉄金属、医薬品、水産・農林が並んでいる。



※13時0分2秒時点



株探ニュース

