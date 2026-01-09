"¥»¥¯¥Ï¥é¼¿¦"¤â¡ØÂà¿¦¶â£¶£°£°£°Ëü±ß¡ÙÁ°Ê¡°æ¸©ÃÎ»ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤...¼óÄ¹¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤¼Áê¼¡¤°¡©¡¡¡ÖÆâÉôÄÌÊó¤Ï"°®¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë"´í¸±¡×¤Ê¤ÉÃÎ»ö·Ð¸³¼Ô¤é¤¬¸ì¤ë
¡¡¡Ö¥¥¹¤Ç¤¤¿¤é°Â¿´¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤¡¡×¡¡¡Ö¤Ü¤¯¤È¤ÏÇ»¸üÀÜ¿¨¤Ç¤Í¡¡°ì¿´Æ±ÂÎ¤À¤è¡×¡¡Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¡°æ¸©¡¦¿ùËÜÁ°ÃÎ»ö¤Ï»äÍÑ¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£´¿Í¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¡£¤½¤Î¿ô¤ÏÌó£±£°£°£°ÄÌ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡¡¤µ¤é¤ËÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÂ¤òÍí¤á¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¡ÈÃÔ´Á¹Ô°Ù¡É¤â£³·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤äÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤Ê¤¼¡¢¼«¼£ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤Ê¤¯¤¹½Ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºöÀìÌç²È¡¦»³Æ£Í´»Ò»á¤È¸µÄ»¼è¸©ÃÎ»ö¡¦ÊÒ»³Á±Çî»á¤Î¸«²ò¡¢¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦¸µÂçºå»ÔÄ¹¤Î¾¾°æ°ìÏº»á¤Î°Õ¸«¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÂÎ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤Î¡×¡È¥»¥¯¥Ï¥éÇ§Äê¡É¤âÂà¿¦¶â£¶£±£¶£²Ëü±ß»Ùµë
¡¡¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤Ç¼¿¦¤·¤¿Ê¡°æ¸©¡¦¿ùËÜÃ£¼£Á°ÃÎ»ö¡£Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¿¦°÷£´¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¼Ìë¡¦µÙÆüÌä¤ï¤º¡¢Ìó£²£°Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¿ô¤ÏÌó£±£°£°£°ÄÌ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÀÜ¿¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¿¦°÷¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÎã¡Ë¡ä
¢§¡Ö¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÂÎ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤Î¡×
¢§¡Ö¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤ò¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤Û¤ÉÊú¤¤·¤á¤Þ¤¹¡×
¢§¡Ö¥Ï¥°¤È¥Á¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡ª¡©¡×
¢§¡Ö¸å¤í»Ñ¤ÏÆùÉÕ¤¤¬¤è¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¡×
¡ã¿ÈÂÎÅªÀÜ¿¨¡ÊÎã¡Ë¡ä
¢§¡Ö°û¿©Å¹¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Î²£¤«¤éÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¡×
¢§¡Öº©¿Æ²ñ¤ÎÀÊ¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¸þ¤«¤¤¤«¤éÎ¾Â¤Î´Ö¤ËÂ¤òÆþ¤ìÍí¤á¤Æ¤¤¿¡×
¢§¡ÖÆÍÁ³¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ìÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢¤Èç½Éô¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡Êó¹ð½ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¿ùËÜÁ°ÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÄãÂ¯¤«¤Ä¶òÎô¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿ùËÜÁ°ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µîÇ¯£±£²·î£±£°Æü¤Ë¤Ï¡ÖÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹£³£²£µËü£²£°£°£°±ß¡×¡¢µîÇ¯£±£²·î£²£¶ÆüÉÕ¤Ç¡ÖÂà¿¦¶â£¶£±£¶£²Ëü±ß¡×¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö½é¾å»Ê¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê£Ì£É£Î£Å¤¬Íè¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¤³¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤òÄÌÊó¤·¤Ë¤¯¤¤ÁÈ¿¥É÷ÅÚ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï»ØÅ¦¡£
¡¡ÄÌÊó¼Ô¤ÏÈï³²Ä¾¸å¤Ë¾å»Ê¤ØÁêÃÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤Ï¡ÈÈ¾¿®È¾µ¿¡É¤Ç¼õ¤±»ß¤á¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê£Ì£É£Î£Å¤¬Íè¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¡°æ¸©¤Î¿Í»ö²Ý¤Ë¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÁêÃÌÁë¸ý¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌÊó¼Ô¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤º¡¢ÆâÉôÄÌÊóÂÎÀ©¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÉôÄÌÊó¤Ï¡È°®¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë¡É´í¸±¤¬¡©¡¡¾¾°æ°ìÏº»á¡Ö³°ÉôÄÌÊó¤Î³È½¼¤ò¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¤ò¿½¹ð¤·¤Ë¤¯¤¤ÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¸µÄ»¼è¸©ÃÎ»ö¡¦ÊÒ»³Á±Çî»á¤Ï¡Ö¼óÄ¹ËÜ¿Í¤¬²Ã³²¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢ÆâÉôÁë¸ý¤Ç¤ÏÁÊ¤¨¤¬°®¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÉÔÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºöÀìÌç²È¡¦»³Æ£Í´»Ò»á¤Ï¡¢¿¦°÷¤¬Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³¤ò£³¤Äµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤¬Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³¡ä
¡¡¢§ºÛÈ½¤Ë¤¹¤ì¤ÐÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¡¡¢§ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÏÅ¾¿¦¤¬Æñ¤·¤¤
¡¡¢§ÃÏÊý¤Ç¤Ï¼óÄ¹¤È»Ù±ç¼Ô¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Ë¤¯¤¤
¡¡¤«¤Ä¤ÆÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¾¾°æ°ìÏº»á¤Ï¡Ö¸ø±×ÄÌÊóÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¤¤¤«¤Ë´ÊÃ±¤Ë³°ÉôÄÌÊó¤Ç¤¤ë¤«¡Ù¤òºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¡£ÆâÉôÄÌÊó¤À¤Èº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê£Ì£É£Î£Å¤¬Íè¤¿¤é¡Ä¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢³°ÉôÄÌÊó¤Î³È½¼¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥»¥¯¥Ï¥éµ¤¼Á¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¼óÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡Á°Ê¡°æ¸©ÃÎ»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶áÇ¯¡¢¼óÄ¹¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã¼óÄ¹¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¡¡£²£°£²£³Ç¯°Ê¹ß¡ä
¡¡¢§´ôÉì¡¦´ôÆîÄ®¡¡¾®ÅçÄ®Ä¹¡Ê£·£´¡Ë¡¡£¹£¹¤Î¥»¥¯¥Ï¥é
¡¡¢§´ôÉì¡¦ÃÓÅÄÄ®¡¡²¬粼Ä®Ä¹¡Ê£·£¶¡Ë¡¡£±£µ¿Í¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é
¡¡¢§°¦ÃÎ¡¦Åì¶¿Ä®¡¡°æËóÄ®Ä¹¡Ê£µ£·¡Ë¡¡¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À
¡¡¢§²Æì¡¦Æî¾ë»Ô¡¡¸Å¼Õ»ÔÄ¹¡Ê£·£°¡Ë¡¡£¹·ï¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¹ðÈ¯
¡¡¢¨Ìò¿¦¡¦Ç¯Îð¤ÏÅö»þ
¡¡»³Æ£»á¤Ï¡¢¡Ö¼óÄ¹¤À¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥»¥¯¥Ï¥éµ¤¼Á¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¼óÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬°ì°ø¤À¤È»ØÅ¦¡£¼þ°Ï¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆÃÊÌ¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤µö¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤¬ÁýÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÒ»³»á¤ÏÃÎ»ö·Ð¸³¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¡Ö¼óÄ¹¤Ï¸¢¸Â¤¬½¸Ãæ¤·¡¢Éô²¼¤«¤éÃí°Õ¤ò¸À¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤Î©¾ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»ß¤á¤ë¿Í¤¬¤ª¤é¤º¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤è¤ê¶¯¤¤¼«³Ð¤È¼«Î§¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¼óÄ¹·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¾¾°æ°ìÏº»á¤Ï¡Ö°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¤ä¤¹¤¤¿¦¾ìºî¤ê¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦¸µÂçºå»ÔÄ¹¡¡¾¾°æ°ìÏº»á¡Ë
¡¡¡Ö¡Ê¼óÄ¹¤Ï¡Ë¿Í»ö¸¢¡¦Í½»»¸¢¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¡¢Éô²¼¤«¤é¸«¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Ãí°Õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÃÎ»ö¤ä»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤³¤ì¤ÏÂÌÌÜ¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿¦¾ìºî¤ê¤¬ÂçÀÚ¡£ËüÇî¤Î»þ¤â¡¢´´Éô¤Î£³³ä¤Ï¡Øº£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¤ä¤¹¤¤¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶ºî¤ê¤¬É¬Í×¡×
¡Ö£±´üÌÜ¤Ï¿¦°÷¤«¤é¿Ê¸À¤¢¤Ã¤¿¤¬2´üÌÜ¤Ï¡Ä¡×¸¢ÎÏÄ¹´ü²½¤ÎÊÀ³²¤â
¡¡¼óÄ¹¤Ë¤è¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤Ê¤¯¤¹½Ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡»³Æ£»á¤Ï¡ÖÇå½þ³Û¤¬¹â³Û¡×¤Ê³¤³°¤Î»ö¾ð¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÈ³Â§¶¯²½¤Ï°ìÄê¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£²ñµÄ¼¼¤ò¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤¬£±ÂÐ£±¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤òºî¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÈ¿¥²þ³×°Æ¤È¤·¤Æ¼¡¤Î£´¤Ä¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ãÁÈ¿¥²þ³×¤Î¶ñÂÎ°Æ¡ä
¡¡¢§¼ÒÆâ³°¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ
¡¡¢§Äê´üÅª¤Ê¼ÂÂÖÄ´ºº
¡¡¢§¼óÄ¹¡¦¿¦°÷¸þ¤±¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¸¦½¤¤ÎµÁÌ³²½
¡¡¢§¼óÄ¹¤Ø¤Îµ¬Â§¤Î¶¯²½
¡¡°ìÊý¡¢¸µÄ»¼è¸©ÃÎ»ö¡¦ÊÒ»³Á±Çî»á¤Ï¡ÖÀ©ÅÙ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤â¿¦°÷¤¬Â¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¤¬¿®Íê¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¡×¤È»ØÅ¦¡£º£²ó¡¢Ê¡°æ¸©¤ÎÄÌÊó¼Ô¤¬ÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¾å½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃÎ»ö»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö£±´üÌÜ¤Ï¿¦°÷¤«¤é¿Ê¸À¤ä°ÛÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬2´üÌÜ¤Ë¤Ï¸º¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢¡Ö¸¢ÎÏ¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤ÈÁÈ¿¥¤Ë±óÎ¸¤ä°à½Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤¿¤á¡¢¡Ö¸¢ÎÏ¤ÏÄ¹¤¯»ý¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÁÈ¿¥¤Ï·òÁ´¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾¾°æ°ìÏº»á¤Ï¼óÄ¹¤Î¿´¹½¤¨¤È¤·¤Æ¡Ö¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¡×¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦¸µÂçºå»ÔÄ¹¡¡¾¾°æ°ìÏº»á¡Ë
¡¡¡Ö£´´ü¡¦£µ´ü¤È¤¤¤¦ÃÎ»ö¤ä»ÔÄ¹¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Áªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç°ì³µ¤ËÈÝÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ò¡¢ÃÎ»ö¤ä»ÔÄ¹¤ÏÀä¤¨¤ºËº¤ì¤º¤Ë»ý¤Ä¤Ù¤¤Ç¤¹¡×