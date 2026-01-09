宇都宮まき、自宅に作った“子どもたちの遊び場”に反響「もう公園やん」「めちゃくちゃ遊びそう!!欲しい!!」 夫はアキナ・山名文和
お笑いコンビ・アキナの山名文和（45）の妻で、吉本新喜劇の宇都宮まき（44）が8日、自身のインスタグラムを更新。自宅に作った子どもたちの遊び場を披露した。
【動画】「もう公園やん」自宅に作ったうんてい＆ボルダリングに夢中の3歳長男＆2歳次男＆山名文和
宇都宮は「1年間ずっと欲しかったうんてい @unteiyasanが ついに 子供達大喜び!!!!!!!!! 80キロまでいけると聞いて大人も大喜び さっそくYouTube見る時間が減って嬉しい ハシゴと滑り台を外したら鉄棒にもなるから逆上がりの練習したい！私が」「うちはボルタリングなどのオプションを付けてもらったので畳二畳分ぐらいのスペースですが、標準サイズだと畳一畳分あれば置けると聞いて欲しいとずっと思ってたから、めちゃくちゃ嬉しい ご希望に合わせてフルオーダーできるので、おうちに合わせて最高の子供の遊び場が出来て、ほんまに親も子供も大喜びです」とうれしそうに報告。
投稿された動画では、“さくちゃん”こと長男（3）と“きっちゃん”こと次男（2）のみならず、夫の山名も一緒になって3人でうんていとボルダリングに夢中になっているほほ笑ましい親子の光景がとらえられている。
「寝る直前まで、そして保育園に行くギリギリまで遊んでた これで、もう夜真っ暗になるまで公園に行かなくて済むと思うと涙が出る ほんまに嬉しい それが一番嬉しい 体幹鍛えて怪我なくいっぱい体動かせる子になってほしい!!!!!!!!!!!!!!!」と子どもたちの“やみつき”ぶりも明かした。
この投稿にファンからは「すご〜い 少しのスペースでこんな凄いのが置けるのには驚き」「夢みたいな最高のおうちですね」「1歳半の双子がいますが、小さいジャングルじゃ物足りなくなってるので、めちゃくちゃ遊びそう!!欲しい!!」「きっちゃんの運動神経がパワーアップしますね」「すごー！もう公園やん！」「坊主頭の三男おる」など、多くの反響が寄せられている。
宇都宮と山名は、MBSテレビ『せやねん！』などでの共演を経て、2021年7月に結婚を発表。22年4月に第1子長男、23年6月に第2子次男の誕生を報告していた。
