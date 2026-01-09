お笑いコンビ「ダブルヒガシ」の大東翔生（32）が、8日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。東京のロケ番組で戸惑った経験を語った。

「ほぼ初めての全国ネット」という大食いロケの番組で、「3キロ強ぐらいのちらし寿司」に挑戦した時のこと。大東は「大阪と全然ちゃうなと思って」といい、「大人がまず多い、人数が。カメラと大人がめっちゃ多くて」と振り返った。

2キロほど順調に食べ進めたものの、それ以降は苦戦した。「苦しい感じで食べてたら、（スタッフが）“オーッ！行きますねぇ！”みたいに煽ってくる」と告白。手拍子を交えながら、スタッフから「まだ食うんや、エグ〜」「ちらし寿司のご飯、カニミソくぐらせて食べたら、味変わるんちゃいますか！？オッ！」との声が飛んだという。

その場を盛り上げるためと理解しながらも、大東は「なんなんコレ」と困惑。話を聞いていた海原ともこが「それが好きか苦手かになると思う」と分析すると、相方・やすよも「メンタルやな、東京は。メンタル」と同意。大東は「これを楽しめるかどうか」と冷静だったが、ともこは「私らは意外とそれ言われたら、シーンってなるもんな。クシャっとなるねん」と打ち明け、笑いを誘っていた。