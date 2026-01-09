【サッカーU23アジア杯】各組第1節が終了 日本は5得点で白星発進 豪州が逆転勝利 イラクｰ中国が引き分け
◇AFC U23アジアカップ(日本時間8日、サウジアラビア)
サッカーU23アジア杯は8日、グループDの2試合が行われ、各グループの第1節が終わりました。
オーストラリアは前半8分にコーナーキックからのこぼれ球を決められ先制を許します。
その直後、タイに危険なタックルを受けレッドカードで数的優位となると、オーストラリアは29分に相手ペナルティーエリア内でファウルをもらいPKを決め同点、30分には高い位置で相手ボールを奪いマカリスター選手のゴールで逆転しました。
D組のもう一試合、イラク対中国はスコアレスのドローとなり、オーストラリアがグループ首位に立っています。
一方、グループBの日本は7日の第1節でシリアと対戦。背番号10番の21歳、佐藤龍之介選手(FC東京)が2ゴール2アシストをマークするなど、日本が5得点でシリアに完封勝利。同組のUAE対カタールはUAEが2-0で勝利し、10日の第2節では1勝同士の日本対UAEが行われます。
◇第1節結果
【グループA】
サウジアラビア 1-0 キルギス共和国
ベトナム 2-0 ヨルダン
【グループB】
UAE 2-0 カタール
日本 5-0 シリア
【グループC】
ウズベキスタン 3-2 レバノン
韓国 0-0 イラン
オーストラリア 2-1 タイ
イラク 0-0 中国