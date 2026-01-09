◇AFC U23アジアカップ(日本時間8日、サウジアラビア)

サッカーU23アジア杯は8日、グループDの2試合が行われ、各グループの第1節が終わりました。

オーストラリアは前半8分にコーナーキックからのこぼれ球を決められ先制を許します。

その直後、タイに危険なタックルを受けレッドカードで数的優位となると、オーストラリアは29分に相手ペナルティーエリア内でファウルをもらいPKを決め同点、30分には高い位置で相手ボールを奪いマカリスター選手のゴールで逆転しました。

D組のもう一試合、イラク対中国はスコアレスのドローとなり、オーストラリアがグループ首位に立っています。

一方、グループBの日本は7日の第1節でシリアと対戦。背番号10番の21歳、佐藤龍之介選手(FC東京)が2ゴール2アシストをマークするなど、日本が5得点でシリアに完封勝利。同組のUAE対カタールはUAEが2-0で勝利し、10日の第2節では1勝同士の日本対UAEが行われます。

◇第1節結果

【グループA】

サウジアラビア 1-0 キルギス共和国

ベトナム 2-0 ヨルダン

【グループB】

UAE 2-0 カタール

日本 5-0 シリア

【グループC】

ウズベキスタン 3-2 レバノン

韓国 0-0 イラン

【グループD】オーストラリア 2-1 タイイラク 0-0 中国