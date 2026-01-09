Snow Man宮舘涼太、パーマヘアにチェンジした理由告白 ライブで美しいと思う「黄金の1滴」とは
【モデルプレス＝2026/01/09】Snow Manの宮舘涼太が、1月8日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に佐久間大介とともに出演。パーマヘアにした理由を明かした。
【写真】スノ宮舘涼太、2025年10月のカラコン＆短髪ビジュ
現在の黒髪パーマヘアについて、リスナーから「パーマをかけた理由などヘアチェンジの裏話」を問われた宮舘。「今回のライブに関しては動きが欲しいなっていうか、“音故知新”（温故知新）って古き良きものを取り入れたりとかリバイバルみたいなところもあるじゃないですか。俺、ジュニアの時に結構パーマかけてたなって。だから全体的にパーマをかけて温故知新の要素も取り入れようかなっていうのでパーマをかけた」と5thアルバム「音故知新」にかけた理由からパーマヘアにチェンジした理由を明かした。
さらに、宮舘は「汗かいた時に毛先に汗がたまるじゃないですか？俺はあれを黄金の1滴と呼んでる」と口に。佐久間が「こんなに長くいて初めて聞いた」と笑う中、「黄金の1滴をターンをするごとにファッてばら撒き散らすんです。それが自分的に美しいのかなと思いながら」とライブの美学を語った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
