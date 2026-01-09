セブンの“看板カラー”がハイチュウになった！マンゴー×キウイ×苺の3つの味がシンクロ
【モデルプレス＝2026/01/09】セブン‐イレブン・ジャパンは、森永製菓株式会社のロングセラー商品「ハイチュウ」の発売50周年を記念したコラボレーション商品「森永 ハイチュウ セブンカラー3色MIX」を、1月13日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。
【写真】伊藤桃々、セブン食材3つだけの“雑ダイエット飯”紹介
「ハイチュウ」発売50周年を記念したコラボレーション企画として、「今、一番発売して欲しいハイチュウ」をテーマに、セブン‐イレブン従業員12,594名を対象としたアンケートを実施し、上位にランクインしたフレーバーを商品化するもの。12月より発売中の第1弾「ギャラクシーアップル味」に続き、スタッフからの商品化を望む声が大きかったフレーバーを集めた第2弾が登場する。
今回発売される「森永 ハイチュウ セブンカラー3色MIX」は、セブン‐イレブンのコーポレートカラーであるセブンオレンジ・セブングリーン・セブンレッドの3色を、それぞれ人気のフルーツフレーバー（マンゴー・キウイ・ストロベリー）で一粒に凝縮。
ハイチュウ独自の噛み応えのある食感で、噛めば噛むほどフルーツのジューシーな味わいが広がる。
担当者は「3つの味が一粒でシンクロする新感覚のジューシーな味わい」と述べ、セブン‐イレブンでしか手に入らない特別なハイチュウを日常の「小さなご褒美」として楽しんでほしいとしている。（modelpress編集部）
価格：140円（税込151.20円）
発売日：1月13日（火）〜順次発売
販売エリア：全国
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある
【Not Sponsored 記事】
【写真】伊藤桃々、セブン食材3つだけの“雑ダイエット飯”紹介
◆セブン‐イレブンのスタッフが選んだフレーバーを商品化
「ハイチュウ」発売50周年を記念したコラボレーション企画として、「今、一番発売して欲しいハイチュウ」をテーマに、セブン‐イレブン従業員12,594名を対象としたアンケートを実施し、上位にランクインしたフレーバーを商品化するもの。12月より発売中の第1弾「ギャラクシーアップル味」に続き、スタッフからの商品化を望む声が大きかったフレーバーを集めた第2弾が登場する。
◆3色の特別仕様の限定ハイチュウ
今回発売される「森永 ハイチュウ セブンカラー3色MIX」は、セブン‐イレブンのコーポレートカラーであるセブンオレンジ・セブングリーン・セブンレッドの3色を、それぞれ人気のフルーツフレーバー（マンゴー・キウイ・ストロベリー）で一粒に凝縮。
ハイチュウ独自の噛み応えのある食感で、噛めば噛むほどフルーツのジューシーな味わいが広がる。
■森永 ハイチュウ セブンカラー3色MIX
価格：140円（税込151.20円）
発売日：1月13日（火）〜順次発売
販売エリア：全国
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある
【Not Sponsored 記事】