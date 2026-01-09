【ハニーズのパンツ】が大当たり！“気になる下半身”をまるっとカバー！

冷え込む時期は特に「パンツ」の出番が多くなるけれど、下半身のラインを拾わないかが気になる……。そんな大人女性は、体型カバーが狙えるデザインやシルエットのアイテムを選んでみて。【ハニーズ】には、ゆったりシルエットや脚のラインを拾いにくい素材感のものなど、体型悩みに寄り添うってくれるパンツがバリエーション豊富に揃っています。その中から今回は、大人のデイリーカジュアルになじむアイテムをピックアップしました。

トレンド大本命のカーブパンツ

【ハニーズ】「デニムカーブパンツ」\2,980（税込）

裾にかけてゆるやかにカーブしたシルエットが、脚のラインを美しく演出するデニムパンツ。公式サイトによると「腰回りはすっきりでボリュームが気にならない」とのことで、気になる下半身をカバーできそうです。ウエストは後ろがゴムになっており、楽に脱ぎ穿きしやすいのが嬉しいポイント。コンパクトなトップスと合わせてメリハリのあるコーデに仕上げたり、あえてルーズなスウェットでこなれ感たっぷりに着こなすのも◎

落ち感のあるシルエットが美しいガウチョパンツ

【ハニーズ】「きれいめガウチョパンツ」\2,480（税込）

落ち感のある素材で、カジュアルながらもきれい見えが狙えるガウチョパンツ。公式サイトによると「程よく広がるシルエットで、体型カバー」とのことで、自然な体型カバーが叶いそうです。足首が見える丈感だから、ショートブーツとのスタイリングもおすすめ。トレンド感のあるモカやボルドーのほか、ベーシックなブラックやネイビーなど全6色を揃えています。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M