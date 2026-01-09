自主トレ中の大谷と一緒のデコピンの姿が拡散

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が7日（日本時間8日）に自身のインスタグラムに突如投稿した愛犬デコピンの様子が、全米で話題となっている。日本時間で午後0時51分の投稿からわずか2時間後に、MLB公式がSNSを通じて写真や動画を拡散。「可愛すぎる」「世界一クール」と賛辞が集まった。

ボールを追いかけ、ドジャースタジアムの芝生の上を駆け巡るデコピンの様子に、全米のファンがほっこりしたようだ。

MLB公式は大谷のインスタグラムへの投稿から、球場を猛ダッシュするデコピンの動画やロッカールームで大谷の後をついて歩く写真を「デコイが2026年シーズンに向けてギアを上げている！」「ドジャースタジアムで最高のひと時を過ごすデコイ」と題して拡散。これに多数のコメントが寄せられた。

「デコイの動画はいつも私を笑顔にさせてくれる」

「皆が求めていたものだ」

「調子よさそうだね！」

「オオタニは世界一クールな犬を飼っている」

「可愛すぎる」

「デコイはいつも注目を集めるな」

愛犬すら全米に拡散され、影響を与える大谷に「デコイのWARはリーグでも上位だろう」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）