フリーの新井恵理那アナウンサー（36）が9日、自身のインスタグラムを更新。冬の沖縄旅行を振り返った。



【写真】親子揃ってムチムチでかわいいです～～

「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、お揃いになるなら…と着ちゃいました！むちむちbody!気分あがりました」と投稿し、プールサイドのデッキチェアで子どもとくつろぐショットを掲載。



「冬の旅行は沖縄へ あたたかくて過ごしやすく、気持ちもほぐれて好きでしたよ」と記し、「【見つけやすい】という理由で家族でリンクコーデにすることが多いのですが、特に水着はお揃いだといいなと感じました」とつづった。



続けて「美ら海水族館では、センネンダイという紅白の魚ともリンクしてて縁起良い感じ 大水槽隣のカフェでゆっくりエイを観察するのが楽しかったですよ！笑 柄に個体差があるので、大きめでかっこいい柄のエイを探しあてて満足げ」と水族館を満喫した様子。



「ホテルは那覇空港と美ら海水族館のあいだくらい クリスマスあたりだったからサンタさんにも会えたし、舟で珊瑚を見に行ったり、イルカやリクガメとの触れ合いもできたり、琉球衣裳で記念撮影できたり、子どもたちが小さくても楽しめる要素がたくさんあってありがたかったです!」とした。



新井アナは2023年4月に結婚と妊娠を発表。同年10月に第1子、2025年4月に第2子出産を報告している。



