麻雀における最高打点は役満だが、それに匹敵する喜びがある。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月8日の第1試合に出場したEX風林火山・内川幸太郎（連盟）が、盤石の三面張リーチからド高目を一発でツモるという至福の瞬間を生み出し、ファンが大興奮した。

【映像】三面張リーチ→ド高目一発ツモ！雀士にとって至福の瞬間

今期好調の内川は、とにかく勝負強い。親番の東3局を2万4000点持ちの同点2着目で迎えると、配牌は赤5索を含んだ面子が1つにドラ1筒、両面ターツが2つとまずまずの材料をもらった。先行したのはU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）。7巡目に五万と西のシャンポン待ちでリーチを打ったが、内川はすぐに追いついた。

8巡目、8筒を引いてテンパイすると、1索切りで3・6・9索の三面張リーチ。平和・赤が確定しているが、9索なら一気通貫が成立するド高目だ。今期の好調ぶりを考えれば仲林に競り勝ちそうな雰囲気を漂わせていたところ次巡、見事に9索を一発でツモアガリ。リーチ・一発・ツモ・平和・一気通貫・赤の7翻で跳満、1万8000点（供託1000点）に仕上げて、一躍トップ目に浮上した。

絶好の待ちから最高のド高目を引き入れるという至福の流れに、ファンもこの試合一番の盛り上がり。「これが世界一のツモか」「真紅の烈風！！！！！！！！」「これは気持ちいいね」「パッツモ気持ちよすぎだろ！」とコメントも沸いていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

