業者のお兄さんにべったりなワンコ

TikTokアカウント「moppufamily」の投稿主さん一家は、犬9匹と猫2匹が一緒に暮らす大家族。今回の主役は元保護犬の女の子「モップ」さんです。

この日、Wi-Fi工事のため、家に業者のお兄さんがやってきました。もちろん初対面ですが、モップさんはずーっとお兄さんにべったりだったそう。実は病気で左目を失ったモップさんですが、ニコニコしていることは一目瞭然！ご満悦な表情だったそうです。

相思相愛なふたり♡

お兄さんは右手でPCを動かしながら左手ではモップさんをナデナデ。さらにときおりニコッと微笑んでくれるお兄さん…モップさんを優しく受け入れている相思相愛な光景が広がっていたそうです。

こんなにくっつかれては仕事になりません…？いやいや、反対に癒されて仕事がはかどるのかもしれませんね。優しい時間が流れる微笑ましい光景は、多くの人にとびきりの癒しを届けたのでした♡

モップさんとお兄さんの姿には「ワンコのご満悦な顔ったら！」「win-winですね」「お兄さんも嬉しそう♡」といったほっこり温かなコメントが寄せられました。

猫から愛のアタック！受け止める優しいワンコ

モップさんと一緒に暮らす猫たちはモップさんのことが大好き。猫の「光太」くんもスリスリと床を移動しゴロン…とひっくり返って猛アピール！シニアのモップさん、右目もほとんど見えていないといいますが、光太くんがそばにいることは理解している模様。

光太くんの愛あるアタックを何度受けても優しく受け止めていたそう。飼い主さんいわく『ちっちゃい頃から、とにかく優しい』のだといいます。ただそこにいるだけで、まわりをホッとさせてくれる不思議な存在だというモップさん。

去年の夏、モップさんは家族みんなに見守られてお空へ旅立ちました。大病を患っても強く優しくあり続け、ワンコにも猫にもたくさん愛されたモップさん。今はお空から家族みんなを見守ってくれていることでしょう。

TikTokアカウント「moppufamily」には、在りし日のモップさんと8匹のトイプードル、2匹の猫さん、そして飼い主さんとの温かな日常が綴られています。のんびり穏やかなモップさんに癒されてくださいね。

