°æ¾å¾°Ìï£ö£óÃæÃ«½á¿Í¤Ï¡Ö£µ·î£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¡¡ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂÐ·è¤ËÀ¤³¦¤âÃíÌÜ
¡¡ÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥·¡¼¥ó¡×¤¬£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤ÈÁ°£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£¸¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤È¤ÎÂÐ·è¤¬¡¢£µ·î£²Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡À¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦°æ¾å¤ÈÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«¤Ë¤è¤ë£³£²ÀïÌµÇÔÆ±»Î¤ÎÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â£µ·î£²Æü³«ºÅ¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥·¡¼¥ó¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë£²¿Í¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë·ãÆÍ¤¬¡¢£µ·î£²Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¶½¹Ô¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤ÈÃæÃ«¤ÏºòÇ¯£±£²·î£²£·Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç·¿¶½¹Ô¡Ö£Ö¡§¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Ç½é¶¥±é¡£°æ¾å¤ÏÂçº¹È½Äê¾¡¤Á¤ÇÃ±ÆÈ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Àï£²£·Ï¢¾¡¤òµÏ¿¡£ÃæÃ«¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤ËÎ×¤ß¡¢£×£Â£ÃÆ±µé£±£°°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤òÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤âÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¸µÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤â¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ò·ü¤±¤Æ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤Ç£×£Â£ÃÆ±µé²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£³£°¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤Ë¡ÖÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£