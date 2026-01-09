バドミントン・桃田賢斗選手が9日、自身のSNSを更新。結婚を発表しました。

バドミントン男子シングルスで世界王者となった経験もある桃田選手。2018年の世界選手権を制覇し世界ランキング1位となると、翌年にも世界選手権2連覇を果たしました。しかし2020年には交通事故で眼窩底を骨折。試合復帰まで11か月と長いリハビリにも耐え、2023年12月の全日本総合選手権では6度目の頂点に立ちました。2025年からはプレーヤーとして競技を続けながらも、コーチ業など様々な活動でバドミントンの普及に尽力しています。

桃田選手は、左手の薬指に指輪をはめた手元の写真を掲載。文頭には「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」とつづりました。さらに「これまで競技を続ける中で本当にしんどいことが沢山ありましたが、その度に家族、関係者、ファンの皆様、そして側で常にサポートしてくれた彼女がいたから自分らしく楽しくバドミントンができています。本当に感謝しかありません！！！」とコメント。「これから人生の新たなスタートとして、より一層責任と覚悟、感謝と初心を持って競技に向き合っていきます」と思いを語りました。