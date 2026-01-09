芸能事務所Joint M's Japan代表でギャル系ユーチューバーとしても活動する葉山潤奈さん（36）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。第1子となる女児を出産したことを報告した。

葉山さんは「葉山の、お姫様お爆誕で御座います」と、生まれたばかりの女児を抱いた写真を公開。緊急帝王切開で出産した経緯を記すとともに「2026年1月7日13:48に無事に産まれました！！」と報告し、「兎にも角にも、ちょっと小さかったけど姫が元気に産まれてくれてホッとしました、、、。産声を聞いた瞬間は手術台の上で涙が…」と感動を振り返った。

「あぁ良かったと安堵した同時に意味わからん幸福感に包まれて めちゃくちゃな産後ハイです！！笑」と心境をつづり、「皆様からの温かいメッセージに癒されました ありがとう！！今日までも見守ってくれてありがとう！！！」と感謝。「これからは姫もよろしくお願いします」と呼びかけた。

葉山さんは昨年5月、「えっと………母になります＆結婚しました笑」と、自身の付き人だったという11歳年下の男性と婚姻届を手にしたツーショットをアップして結婚と妊娠を報告していた。