¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ç¥¹¥¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ëµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ê£Ì£Ó¡Ë¤Ç¥¹¥¥Ã¥×¤òÃ´¤¦Æ£Âô¸Þ·î¤ÈµÈÂ¼¤Ï¤È¤â¤ËËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ¸«»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤éÀÚâøÂöËá¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡££¹Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÈÂ¼¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤â¤³¤¦¤·¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÆ±µéÀ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÆ£Âô¤Ï¡¢£Ì£Ó¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¥«¡¼¥ê¥ó¥°³¦»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤òÃ¥¼è¡££²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï²òÀâ¤Î»Å»ö¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ£Âô¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤³¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤«¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï£µÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¤á¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤À¡£»Ä¤ê£±¤«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤ËÂÎ¤È¿´¤Î½àÈ÷¤òËüÃ¼¤Ë¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤·¡¢Àï½Ñ¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¡£»²ÀïÃæ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ê£Ç£Ó¡Ë¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤òÄÌ¤¸¡Ö¥ë¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¹¶¤á¤Ê¤É¤ÏÉáÄÌ¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤³¤Ê¤·¤¿¾å¤ÇÌ´ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£